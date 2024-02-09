2024報稅攻略｜3.31前一個動作　手機申請富達TVC享扣稅兼贏大獎

「綠色炸彈」的威力，相信大家都心裡有數，趁今個財政年度完結前（3月31日）使出「扣稅三寶」︰可扣稅強積金自願性供款 (TVC)、合資格延期年金 (QDAP)，以及自願醫保 (VHIS)，助你養成積少成多的習慣，變相幫你減輕交稅壓力，額外增加退休儲蓄。其中又以TVC的彈性較高，有簡便的申請手續、靈活可隨時增加或更改的供款金額，更可揀選合適你的供款方法，例如每月定期供款，一筆過或不定期供款方案等等，最適合一眾大忙人！由即日至2024年3月31日，只要作出TVC供款及/或將TVC資產轉移至富達MPF，以現時最高薪俸稅/個人入息稅的HK60,000扣稅額及稅率計算（即17%），每年可慳高達HK10,200^稅款，現在就趕快起步，為理想退休生活作好準備，申請TVC帳戶兼享額外著數優惠！



立即教你極速開立TVC帳戶，同時參加「為您未來 滾動財富」大抽獎，輕鬆扣稅兼贏獎品，未成為富達強積金成員都可以參加抽獎，千萬不要錯過！

https://bit.ly/486aHqP

立即Take Action！趁新一年快速搣甩拖延症

立即take action透過富達SmartRetire手機app，輕鬆開立TVC帳戶，簡單便捷，加上「零接觸」身份驗證，最快15分鐘即可完成申請。就算是坐車途中，lunch time等上菜的時間都可以輕鬆做到！今年就開始為自己增加儲備同精明慳稅，再沒有拖延的藉口！應用程式的增額功能，讓你彈指之間，靈活增加或更改供款金額，管理更方便。提提你，今年的課税年度完結日期剛好撞上公眾假期，謹記在3月28日前完成辦理TVC申請手續。

Check in睇每週理財扣稅小貼士 抽獎機會up

掌握扣稅貼士，仲有機會贏獎品，記得由即日至2024年3月31日，參加富達TVC「為您未來 滾動財富」大抽獎，有機會贏走超過500份禮物，總值高達HK$200,000！想增加中獎機會，記住去睇每週理財扣稅小貼士，輕鬆學習理財，睇得愈多抽獎機會愈多！

https://bit.ly/486aHqP

簡單3步登記抽獎：

1.登入SmartRetire手機app - 富達網上帳戶(現有富達客戶) 或訪客帳戶

2.前往活動頁面

3.Check in 每週理財扣稅小貼士，完成後即可獲一次抽獎

推廣生意的競賽牌照號碼：58207

^個人可節省的實際稅額要視乎多個因數而定。扣稅優惠不適用於TVC轉移金額。

受條款及細則約束。投資涉及⾵險。有意投資者應尋求獨⽴的意⾒。詳情請細閱富達退休集成信託的主要計劃資料文件及強積⾦計劃說明書（包括潛在⾵險）。本資料由富達基⾦（⾹港）有限公司發⾏。本資料並未經證券及期貨事務監察委員會審核。

(資料及相片由客戶提供)