保良局為基層兒童節日加餸 送上「龍龍」新春祝福

年三十晚闔家團圓賀新年，很多人會跟家人摯親吃團年飯。對保良局兒童之家的住宿兒童而言，保良局就是他們第二個家，年三十晚他們會跟家舍的家長、其他同住兒童一起吃團年飯。其實，兒童起初離開家人來到陌生環境，大多都會因爲未適應而感到不安，又難與其他同住兒童建立關係。因此，保良局家舍的家長往往會花很多心思包容、關心和愛護新來兒童，讓家舍的哥哥姐姐教導新來兒童基本生活技巧，讓小朋友之間更容易建立關係並融洽相處。



每逢大時大節例如農曆新年，家舍爲了製造熱鬧和歡樂的節日氣氛，會安排做節，除了準備傳統菜式，亦會加入小朋友喜歡的餸菜，讓他們吃得開心之餘，亦更容易和其他人打成一片，增進彼此感情，為不同背景的小朋友創造共同的愉快回憶。

保良局透過多元化的教育及社會服務項目，一直致力培育兒童及青少年在品德和才能上的發展，裝備他們迎接未來。其中，保良局兒童之家提供住宿服務給因家庭問題而缺乏照顧的小朋友，並採取家庭形式，由一對夫婦分擔父母角色，令小朋友能夠過溫馨的家庭生活。今年農曆新年賀歲節目《上海商業銀行呈獻：新春保良迎金龍》將會重點分享不同服務故事，並邀得多位藝人親子參與、歌手為慈善傾力演出，向香港市民送上新年祝福；同時為保良局轄下逾300個服務單位籌募善款，以支援基層及弱勢社群。

保良局邀請你2月10日（大年初一）晚上9時45分無綫電視翡翠台準時收看節目，節目播出期間致電捐款熱線2280 4888響應呼籲。

捐贈愛心利是，讓更多有需要人士受助，於新春佳節一同分享愛與關懷。

每捐款$100，可贊助一名基層兒童獲得一星期的營養早餐。

每捐款$400，可贊助一名基層人士接受中醫診症。

每捐款$650，可贊助一名有特殊學習需要的幼兒接受一節言語治療服務。

保良局兒童之家的家長龍姑娘(右二)於四年前毅然游說丈夫和兒子，一起嚮應成為家長的使命，加入兒童之家照顧小朋友，以生命影響生命，讓愛傳承。

每逢大時大節，家舍爲了製造熱鬧和歡樂的節日氣氛，會安排做節加餸，加入小朋友喜歡的餸菜，讓他們吃得開心之餘，亦更容易和其他人打成一片，增進彼此感情。

【節目詳情】

播映日期：2024年2月10日（農曆大年初一）

播映時間：晚上9時45分

播映頻道：無綫電視翡翠台

演出藝人：汪明荃、陳展鵬、曾比特、黃伊汶、車婉婉、黎諾懿、何廣沛、郭柏妍、許俊豪、江嘉敏、蘇韻姿、關楓馨、余宗遙等。

歌手曾比特現場獻唱，用歌聲為保良局教育及社會服務呼籲籌款。

一眾主禮團嘉賓主持《上海商業銀行呈獻：新春保良迎金龍》的點睛儀式，為是次新春賀歲節目揭開序幕。

一眾藝人載歌載舞，與保良局於大年初一向全港市民拜年賀新歲。

實踐「惠澤社群 善心相連」

誠邀善長捐出利是與保良局連成一「善」，在分享佳節歡樂的同時，讓更多有需要人士得以受惠。

立即捐款

1. 保良局網站：https://www.poleungkuk.org.hk/donation/CNY-TVSHOW-2024

2. 熱線電話號碼：2280 4888（60線）

市民可於2024年2月10日（農曆年初一）晚上9:15至深夜12:00期間致電以上捐款熱線捐款。

3. 電子支付平台

AlipayHK、中銀香港「捐款易」網上平台、PayMe、FPS轉數快、WeChat Pay HK

4. 銀行/ 網上存款或自動櫃員機

請將捐款存入保良局於各大銀行的帳戶

5. 全港 7-ELEVEN 或Circle K便利店

請前往任何一間7-Eleven或Circle K便利店以現金捐款。

6. 以劃線支票捐款(抬頭：保良局)

備註：

- 捐款港幣$100或以上可申請扣稅；

- 如需收據，請將捐款收據正本郵寄到銅鑼灣禮頓道66號莊啟程大廈10樓籌募部，收據上請寫上捐款人姓名、聯絡電話、本地郵寄地址／電郵地址及捐款人編號（如有），亦可以將付款截圖連同收據抬頭、本地郵寄地址／電郵地址及捐款人編號（如有），註明「新春保良迎金龍」，WhatsApp 至6708 2413 (保良局籌募部)。

查詢：2277 8237 / 6708 2413（ＷhatsApp）

鳴謝支持

特別鳴謝以上善長支持是次籌款活動，積極推廣保良局多元化服務。

(資料及相片由客戶提供)