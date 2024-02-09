美斯之亂｜Tatler回水一半　消委會籲保留門票、收據及憑證

國際邁阿密（Inter Miami CF）周日（4日）對香港隊表演賽，萬眾矚目的阿根廷球王美斯 （Lionel Messi）沒有出場，逾千球迷向消委會投訴要求主辦方Tatler Asia「回水」，Tatler今日（9日）下午公布向球迷退回門票一半款項。消委會表示，文化體育及旅遊局今早安排消委會及主辦單位進行三方會議，最終達成共識。消委會提醒門票持有人，必須保留門票、收據和其他憑證，留意主辦單位稍後公布的退款安排。



美斯缺陣惹爭議。(資料圖片)

消費者委員會截至今日下午2時，共接獲1,303宗有關「TATLER XFEST：香港隊 VS 國際邁阿密 CF 表演賽」的投訴，當中有1,038宗為本地消費者投訴，265宗為旅客投訴，涉及金額合共逾890萬元，平均每宗個案涉及金額為$6,847，最高一宗涉及$82,960。

消委會指，文化體育及旅遊局今早安排消委會及主辦單位進行三方會議，席間坦誠討論，最終達成共識。主辦單位承諾向所有購買是次表演賽公開發售門票的人士，退回一半門票價格，就退款詳情及安排，主辦單位會於3月中公布。

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消委會認為，退款方案是各方經過多番努力所達成的最佳安排，並提醒所有門票持有人，現階段必須保留門票、收據和其他憑證，留意主辦單位稍後公布的退款安排，以便能盡快辦理相關手續。