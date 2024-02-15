30歲「愛馬士」無緣任策騎師　轉跑道做釘甲匠　為駿駒締造五連勝

跑手穿合適跑鞋，可以提升跑步表現，賽馬馬匹釘上合適的馬蹄鐵，同樣有助締造佳績。現年30歲的張邦昇是一名「愛馬士」，自小喜歡馬匹，惟因身高未能成為策騎師，為求生計一度放棄夢想任職保安員。機緣巧合下，張邦昇加入馬會受訓做「修甲師」，完成四年培訓後，現時已經是一級釘甲匠，由他照顧的馬匹更曾跑得五連勝佳績，「幫到馬匹係最令我有滿足感。」



同樣本身是「外行人」的胡文學，現正修讀蹄鐵課程，三年間已經可以獨立為退役馬匹鑄造及更換蹄鐵，為馬匹進行「修甲」工作。



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現於廣東省從化馬場擔任釘甲匠的張邦昇及胡文學同為30出頭，是當地從化人，他們均從社交平台得知馬會聘請釘甲匠工作。

馬會培訓課程 學馬匹身體結構鑄造蹄鐵

張邦昇自小喜歡馬匹，原本想報考策騎員，惟最後身高體重未符合要求，一度成為保安員，其後再轉換跑道成為釘甲匠，他以學徒身份，完成修讀為期四年制的蹄鐵術證書課程，現成為一級釘甲匠。

他表示，課程中可以學習馬匹身體結構、為馬匹鑄造蹄鐵，及為馬匹釘上蹄鐵及修正蹄鐵的工作。由陌生到熟練，如今已獨當一面，由他照顧的馬匹更曾奪得五連勝，肯定了張邦昇的努力，「幫到馬匹係最令我有滿足感。」

現在化馬場擔任釘甲匠的張邦昇和胡文學現在港交流。（黃浩謙攝）

三年級生已可獨立為退役馬匹「修甲」

現正修讀第三年的蹄鐵術證書課程的胡文學，在入行前從事企業消防工作，未有接觸馬匹的經驗。經朋友介紹下而入行，他稱在報考前要「做足功課」，於社交平台觀看不少與釘甲匠有關的短片，了解當中的工作。

經過不斷學習及練習，雖然胡文學未畢業，但現時已可獨立為退役馬匹鑄造及更換蹄鐵。在疫情過後，他們更可不時過港，了解及體驗釘甲匠在賽日中的職責及工作流程，他們希望可以在2026年起，為化馬場所舉行馬賽事做好準備。

賽馬人才培訓主管陳念慈表示，馬會在大灣區推行的人才培訓計劃成效顯著，「賽馬專業對大灣區青年而言很新穎，他們從來不知道原來可以在賽馬行業上發揮所長，現時就可以有追夢的機會。」

從化馬場中的賽馬發展培訓課程具資歷架構及國際認可。（黃浩謙攝）

賽馬發展培訓課程獲資歷認可

早於2016年，從化馬場中的賽馬發展培訓課程通過香港學術及職業資歷評審局的「香港境外之非資歷架構」相關評審，課程涵蓋基本騎術、馬匹料理、日常英文，以及資訊科技和運動科學等範疇。

學員於完成課程後，可獲等同香港學術及職業資歷評審局評核的第一級至第三級認可資歷，相關資歷也獲國際認可，資歷架構第一級課程包括：賽馬證書課程（馬房助理）、賽馬證書課程（策騎）；資歷架構第二級課程包括：賽馬證書課程（馬房領班）、賽馬證書課程（策騎員）；資歷架構第三級課程包括：賽馬證書課程（助理練馬師）、賽馬證書課程（騎師）、蹄鐵術證書課程。

從化馬場聘800名內地員工 佔總數九成

2019年2月18日公佈的 《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，當中提及推進馬匹運動及相關產業發展，加強香港與內地在馬匹、飼草飼料、獸藥、生物製品等進出境檢驗檢疫和通關等方面的合作。

於2018年啟用的從化馬場，作為內地首個獲國際認可的馬匹無疫區，容許香港馬匹往返內地受訓，馬會跨境車隊由每周「兩上兩落」，及至去年8月起，增加至「三上三落」，讓更多馬匹可到從化馬場進行訓練。

現時從化馬場聘用約800名來自內地的員工，佔當地員工總數約九成，較2018年，內地員工數目上升約一半。同時賽馬人才培訓中心至今已頒發近500張賽馬證書予從化馬場內的賽馬人才，包括策騎員、釘甲匠及馬房員工等。