八旬婦北上避疫照顧患癌夫　夫離世後返港公屋被收　子代上訴不果

以老護老現象在香港並非罕見，當被照顧者離世後，本身年老體弱的照顧者又該由誰來照顧？居馬鞍山利安邨公屋的樓婆婆，2020年初新冠疫情爆發初時與丈夫北上避疫。可是，禍不單行，丈夫內地遇上車禍兼患上癌症，樓婆婆需進出醫院照顧丈夫直至其離世。港府去年尾起加強打擊濫用公屋，「非經常持續居住」的住戶會被收回單位，當樓婆婆於本月初返港，始得知可能失去棲身之所的噩耗。



房屋署回覆表示，因應其特殊情況，署方獲其授權下已轉介其個案予社署評估，以便作出適切協助。期間，署方會暫緩收回單位行動。



社署回覆稱，已安排社工聯絡樓婆婆，以了解及跟進她的住屋及福利需要，亦會就個案與房屋署聯繫，協調有關長者的住屋安排。



居住公屋單位近20年，隨著兒女成家立室後陸續搬離，加上丈夫去年因病去世，現時只剩下樓婆婆一人。（盧翊銘攝）

居馬鞍山公屋20年 與丈夫均患長期病

操濃重鄉音的廣東話、現年82歲的樓婆婆，於1988年來港定居，約六年後與丈夫、兒女遷入馬鞍山利安邨利華樓的一個公屋單位。遷入近20年，隨著兒女成家立室後陸續搬離，加上丈夫去年因病去世，現時只剩下樓婆婆一人居住。

夫婦均受長期病患纏身，樓婆婆同時患有心臟病、高血壓、痛風及糖尿病等，其丈夫在生前亦患有糖尿病，注射了胰島素已有20年。夫婦在三年前，即2020年初新冠肺炎疫情剛開始時，決定回到老鄉浙江的農村避疫並借住於親戚家中，「空氣好啲，人又少。」

北上避疫 丈夫挨車撞患癌

不過，剛回鄉不久，丈夫在一次踏自行車時遭遇車禍，更在浙江當地的醫院接受檢查時發現患癌。在丈夫住院接受治療期間，樓婆婆與其他兄弟姊妹協力照顧丈夫。樓婆婆需要幫丈夫處理大小二便，每晚替他更換尿片多次，「一晚起碼有三次四次五次六次七次都唔一定啊，真係好苦啊。」兒子與媳婦亦有協助她。

被問及為何不帶丈夫回港治療，樓婆婆稱丈夫帶病在身難以回港，又擔憂香港公立醫院輪候時間長而「怕麻煩」，而內地醫院的醫療水平亦可接受。為替丈夫拿取治療糖尿病的胰島素及血壓藥，樓婆婆曾於2022年10月返港，逗留了約一個月後再北上。丈夫最終難敵癌魔，於去年11月尾去世。樓婆婆在內地處理好其身後事之後，便於今年2月初返港。

處理丈夫身後事返港 始知申訴期已過

歷經疫情、車禍、癌魔等災厄，豈料回港又面臨另一場噩耗——收到房屋署終止公屋租約通知。據樓婆婆展示的信件顯示，署方以租戶沒有經常持續在公屋單位居住為由，並根據資助房屋小組委員會政策及房屋條例條款規定，發出遷出通知書。信中指租戶須於今年1月31日終止租約，將單位騰空交回房屋署。信件又指，可在不遲於通知書發出日期後起計15天內以書面提出上訴。

房協於去年12月起加強打擊濫用公屋，包括將「非經常持續居住」定義由6個月改為3個月。若租戶逾3個月非經常持續居於單位，應被採取終止租約行動。然而，樓婆婆與兒子均稱對政策不知情。

樓婆婆稱，其中一個女兒長居內地西安，在香港的兒子居於馬鞍山的頌安邨的公屋單位，另外還有兩名女兒分別居於牛池灣村寮屋及油塘的公屋單位，不過各人居住空間均非常狹小。樓婆婆無奈表示：「我冇辦法，冇地方住。」

兒子替母寫信求上訴遭拒：老人家都唔理

縱然過了上訴期限，樓婆婆的兒子仍嘗試寫信向上訴委員會（房屋）爭取上訴機會。他在信中解釋，因與母親需要處理父親逝世後續事宜而無暇顧及其他，希望再給予他們上訴機會。他續指，曾向上訴委員會遞信，但取而代之的是收到「逐出單位通知書」，形容其處理手法太冷血。

房屋署通知樓婆婆，她須在今年3月1日或以前遷出單位，否則會採取逐出行動以便收回單位。兒子表示：「你就算犯錯，都係依扣分制，你咪畀機會人啊嘛，但係佢𠵱家係冇，一刀過，老人家都唔理。」

兒子表示曾與房屋事物主任聯絡，主任建議他們考慮搬遷到位於元朗的博愛江夏圍村的過渡性房屋，「畀個床位佢囉，但係同人夾埋一齊住。」不過，他指對方向他們當面承認，那些房屋環境並不適合長者居住。

林素蔚轉介社署跟進 房署：暫緩收回單位

立法會議員林素蔚獲悉樓婆婆的情況後，將個案轉介至社會福利署跟進。訪問當日，林素蔚到訪樓婆婆的公屋單位，協助她簽署文件，以同意讓社會福利署跟進其暫緩收回房屋事宜。社署回覆查詢稱，已安排社工聯絡樓婆婆，以了解及跟進她的住屋及福利需要，亦會就個案與房屋署聯繫，協調有關長者的住屋安排。

房屋署回覆表示，該租戶於2024年2月回港並聯絡署方，因應其特殊情況，署方獲其授權下已轉介其個案予社署評估，以便作出適切協助。期間，署方會暫緩收回單位行動。署方解釋，該租戶自2020年中起長期離港超過三年，多次突擊家訪中從未有人開門，反映其沒有在單位經常持續居住。署方指，亦未能成功透過電話聯絡有關住戶或其家人，遂根據《房屋條例》於2023年12月29日向此戶發出「遷出通知書」。

署方又指，承租人可在「遷出通知書」發出後起計的15天內提出上訴，如限期過後，上訴委員會(房屋)在法例下已無權限處理往後的上訴申請。