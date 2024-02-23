大澳文物酒店舉辦開放日　與社區共慶新年

位處大嶼山西南一隅的大澳是香港獨特的漁村，既保留了古樸的水鄉風情，亦蘊藏珍貴的古蹟建築，濃厚的水鄉魅力為它贏得「東方威尼斯」的稱譽。香港首家聯合國教科文組織得獎酒店大澳文物酒店於2月17日及18日舉行開放日，提供免費導賞團及搖櫓舢舨體驗，讓市民探索歷史建築及活化後的酒店及客房，又可於新春佈置照相區打卡，並在Tai O Lookout品嚐大澳當地食材入饌的特色賀年美食，歡度新年！



暢遊二級歷史建築 探索文物掌故

大澳文物酒店由建成於1902年的舊大澳警署活化而成，舊大澳警署於2009年獲古物諮詢委員會評為二級歷史建築，並透過「第1期活化歷史建築伙伴計劃」，活化成為大澳文物酒店，提供9間雅致客房、文物探知中心，以及玻璃屋頂的景點餐廳Tai O Lookout。這座結合歷史建築、人文及現代設計的精品酒店，為旅客帶來不一樣的體驗。

一連兩日的開放日共招待逾2,200位來自香港及海外的訪客。近30位接受活現香港（Walk in Hong Kong）培訓的青年大使帶領導賞團，游走酒店各個角落，講述前身為舊大澳警署的歷史故事，更可進入客房及婚宴主題客房參觀，親身體驗經典建築與雅緻設計的結合。舊大澳警署糅合中西建築風格，而活化後的酒店保留中式瓦屋頂、木製平開窗、花崗岩石階及法式落地雙扇玻璃門等，參加者對古蹟的一磚一瓦及歷史掌故都非常感興趣，從中可加深對文物保育的了解！

搖櫓舢舨遊 近距離感受水鄉風情

大澳縱橫交錯的河涌聞名於世。大澳文物酒店今年首次與大澳文化協會合辦搖櫓舢舨水鄉遊。參加者先到大澳漁家影像館欣賞紀錄影片「嶼舟漁鄉」，認識傳統木製舢舨製作過程，以及製作舢舨的傳統工具。活動的焦點是登上傳統木製舢舨，在原居民搖櫓下親身體驗昔日居民穿梭河涌，享受獨特的水鄉風情。

特色新春打卡位 迎龍添喜慶

開放日正值農曆年初八及初九，酒店與大澳藝術家黃志泉聯同大澳社區攜手塑造公共藝術裝置，洋溢新春喜慶，滿載龍年行大運的美好祝福。

《鼓舞龍騰》由逾120位大澳中、小學生、長者和義工，一起手繪 168 個中國鼓組裝而成，取一路鼓舞飛揚的好意頭，祝願新一年龍騰福躍。《漁舟慶豐年》以大澳漁船為背景，訪客戴上漁夫斗笠帽及鳳冠霞帔等道具拍照，變身大澳漁民，一嘗傳統水鄉婚俗。《花燈迎春》18 個色彩絢麗的燈籠洋洋喜氣映照海岸美景，吸引不少參加者駐足打卡。

大澳文物酒店

地址︰大嶼山大澳石仔埗街

電話︰+852 2985 8383

Facebook / IG: taioheritagehotel

香港特別行政區政府發展局活化歷史建築夥伴計劃之一

網址︰www.taioheritagehotel.com

(資料及相片由客戶提供)