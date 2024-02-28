第三屆「初創作家出版資助計劃」　助作家圓夢　並拓展大灣區市場

能夠出版自己的書籍，是不少初創作家的夢想，但他們往往礙於經驗及資金不足，令到出版夢未能付諸實行。由香港出版總會主辦，香港特別行政區政府「創意香港」贊助的「想創你未來－初創作家出版資助計劃」(「初創作家計劃」)，正是為了鼓勵這些初創作家達成出版夢。項目過去兩屆均空前成功，得獎的初創作家所取得的成績令人鼓舞。「初創作家計劃」已踏入第三屆，並正式接受申請，為一眾新生代作家提供實現出版夢想的機會，得獎出版計劃除了會獲得出版及推廣資助外，有關初創作家更有機會參與「大灣區香港初創作家推廣巡禮」，藉此接觸更多內地及澳門讀者，提升作家的知名度。有意申請的初創作家就要留意以下詳情。



（左）香港特別行政區政府「創意香港」助理總監曹黎淑霞及第三屆「想創你未來－初創作家出版資助計劃」籌委會主席蘇惠良主持啟動禮。

$50 萬出版及推廣資助 拓展出版市場

為培育並鼓勵初創作家，同時推廣優質中文作品的創作，只要是從未出版或過去兩年內只出版過一本書的本地初創作家，均可夥同出版社參加「初創作家計劃」，出版有創意、優秀、具國際市場潛力的中文書籍，藉此推動本港出版業的發展。首兩屆「初創作家計劃」分別於2020年及2022年舉行，合共資助了17組本地初創作家出版其中文新作，其中多部獲資助作品更獲得「香港出版雙年獎」*、「DFA亞洲最具影響力設計獎」*等本地或國際獎項的肯定，成績斐然。

而今屆「初創作家計劃」將繼續接受「繪本」、「科普」和「非遺」三個類別的申請中，由資深出版人、學者及專業人士所組成的評審委員會，將參與初選到終審，從中在每個類別各甄選出三個或三個類別組合共九個出版計劃，每個獲獎的出版計劃可獲最高 50 萬港元的出版及推廣資助，有關初創作家及其出版社更可在專家指導下出版新書、開展知識付費等，同時進行線上線下宣傳，以開拓市場、銷售和進行版權合作等，成就初創作家的寫作和出版夢。

「初創作家計劃」分為「繪本」、「科普」和「非遺」三個類別，成就初創作家的寫作夢，資助他們出版中文紙本書、電子書及有聲書。

大灣區推廣巡禮 接觸內地讀者

粵港澳大灣區(大灣區)擁有無限發展潛力和機遇，對出版界而言亦不例外。第三屆「想創你未來 ─ 初創作家出版資助計劃」籌委會主席蘇惠良先生表示︰『為了進一步在粵港澳大灣區內推廣『初創作家計劃』所培育的初創作家及其獲資助出版的作品，項目由上屆開始已在廣東省內兩個城市及澳門舉行「大灣區香港初創作家推廣巡禮」』，介紹歷屆獲資助作品及其作家，令更多內地及澳門讀者能接觸、認識到香港的初創作家及其作品。」今屆項目將繼續設有推廣巡禮，協助獲資助作品走進更多大灣區城市。巡禮期間，項目在相關城市的多間書店更會舉辦活動並陳列及銷售參展作品；根據上屆推廣巡禮的經驗，反應預計將非常熱烈。

第三屆「想創你未來 ─ 初創作家出版資助計劃」籌委會主席蘇惠良。

《古生物化石實驗室：恐龍》是香港首本原創、以恐龍化石為主題的圖文書，結集大量珍貴化石相片、由專業團隊繪製的恐龍復原圖，及古生物知識背後的科學原理解說。此書是第二屆「初創作家計劃」的獲資助作品之一，其作者龍德駿，亦分別隨「大灣區香港初創作家推廣巡禮」及參與了文化體育及旅遊局主辦的「深港共讀 同閱未來」活動，到廣州及深圳推廣，除了獲當地讀者注意外，作品同時亦獲得內地專家讚許。

第二屆「科普」組的其中兩位得主，（左）林欣虹為《我港理學—香港今昔未來微科學》作者之一及（右）龍德駿創作《古生物化石實驗室：恐龍》。

組隊出版社 成就真正作家

要出版一本書，非單靠作家一己之力可以完成，背後需要編輯團隊的同心協力。「初創作家計劃」要求初創作家先自行配對一間合作出版社，所有獲資助的出版計劃，要在一年內以紙本書、電子書及發聲書等形式推出市場。蘇惠良解釋：「許多初創作家都有好玩、創新的念頭，他們最常遇到的困難，反而是怎樣呈現自己的概念，例如怎樣運用文字加上繪圖去表達內容。因此，『初創作家計劃』要求申請作家與出版社結成夥伴，透過編輯團隊豐富的出版經驗，在整個出版流程中提供指導，幫助他們成長為一個真正的作家。」

3大具潛力範疇 投放資源完善計劃

「初創作家計劃」特別挑選具較大國際市場潛力或出版門檻較高的三個內容範疇予以資助，分別是︰「繪本」、「科普」和「非遺」。由於「科普」和「非遺」所涉及的前期工作繁複，作者需要花時間做資料搜集、內容考證等工作，初創作家在缺乏資源的情況下面對種種挑戰，更難實踐出版書籍的目標。蘇惠良認為︰「『初創作家計劃』令初創作家有更多資源，投放到開發內容方面，包括攝影、繪圖、資料搜集等，進一步完善出版計劃；另一方面，出版社亦因為獲得資助，更加敢於與初創作家合作，在出版題材及創作上作出一些新嘗試，有助本地出版業發展。」

「初創作家計劃」擁有專業的導師支援，對有志寫作上述題材的初創作家來說，別具吸引力。第二屆「科普」組得主之一的Inscie 由7位香港科技大學理科生或畢業生組成，並獲資助作品《我港理學—香港今昔未來微科學》，以昨日、今日和明日香港三大篇章貫穿全書，結合多篇圖文並茂的科普散文，將逾30個本港名勝景點或地標建築與科學知識緊扣起來。Inscie創辦人之一的林欣虹表示，團隊當初只是在社交平台上寫Blog，從未想過有機會出版成書。透過入選「初創作家計劃」，他們可以在資深的編輯指導下，親身參與整個成書過程，機會實屬難得。

至於「繪本」組，雖然出版門檻相對「科普」及「非遺」而言是較低，但同時也競爭激烈。擔任前後兩屆「繪本」組評審委員的司徒廣釗認為，大會收到的「繪本」組申請，水準均十分高，可見香港在出版繪本方面有一定優勢，有助香港開拓繪本的國際市場。

「繪本」組評審委員之一司徒廣釗。

網上講解會 解答疑問

大會於2月27日為第三屆「初創作家計劃」舉辦「講解申請分享會」，為有興趣提交申請的初創作家、出版社，以及公眾解答有關申請之疑問。更多詳情請留意項目的官方網站或社交平台專頁上之最新公佈。

立即申請 向夢想進發

第三屆「想創你未來－初創作家出版資助計劃」申請資格

初創作家可以個人身份或團隊參加（下統稱為「申請者」）；若屬團隊參加，所有成員均必須符合下述要求，並委任其中一人為主要聯絡人。

1. 申請者必須為初創作家

• 作家定義包括：撰稿者、編者、繪圖、拍攝等；

• 初創作家的定義為：

從未在任何國家或地區出版任何書籍；或

在第三屆「初創作家計劃」的截止申請日期起計，兩年內（即2022年3月28日至2024年3月27日）在任何國家或地區首次出版或發表著作，語言不限（有關首次出版或發表之著作，以作品版權頁資料為準，或以申請者提供的有效資料作證明）。

2. 申請者必須為香港永久性居民

3. 申請者必須自行預先配對香港註冊的出版社為合作夥伴

申請者須就擬申請資助的出版計劃（下稱「申請著作」）自行配對一家本地出版社，所配對的出版社必須符合以下條件：

• 根據《商業登記條例》（第310章）在香港登記；或《公司條例》（第622章）在香港註冊成立的公司，並持有有效的商業登記；及

• 業務範圍須為「出版」（若有申報機構的商業登記證上沒有標明業務範圍為「出版」，可主動提供資料，證明主體業務為出版，經項目籌委會審批同意後，亦可獲接納申報）；及

• 合作之出版社/構並非 政府資助機構*或任何政府資助機構的附屬公司。

*註：政府資助機構指接受政府經常資助的機構。有關資助用作支付這些機構為公眾提供服務的運作開支。

4. 申請者於每個類別只可遞交一項申請書

• 符合以上資格的申請者最多只可在「繪本」、「科普」和「非遺」這三個類別中，就申請著作各遞交一項申請書。同一申請著作不可以同時申請多於一個的類別。

• 每間出版社亦只限於在每個類別與一位/組申請者合作提交一份申請書；

• 重複申請者，將被視為違規，並被取消資格。

申請程序

• 申請者填妥申請表格，於申請截止時間或之前，將已填妥及簽署的申請表格上載至資助計劃官方網站 hknextwriter.org 的 網上申請系統，逾期或以其他方式遞交的申請恕不受理。

• 提交申請書之截止日期：2024年3月27日

有關資助劃的更多資料，請密切留意項目網站及社交媒體上的最新資訊：

官方網站: www.hknextwriter.org

IG 帳號: www.instagram.com/hknextwriter/

Facebook 專頁: www.facebook.com/hknextwriter/

YouTube 頻道: www.youtube.com/hknextwriter

免責聲明：香港特別行政區政府僅為本項目提供資助，除此之外並無參與項目。在本刊物／活動內（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、創意香港、創意智優計劃秘書處或創意智優計劃審核委員會的觀點。

(資料及相片由客戶提供)