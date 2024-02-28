一文看清癌症免疫細胞治療原理及成效　日本疫苗可治各種癌症？

癌症是本港的頭號殺手，不少個案確診時已屬晚期，手術、化療或電療等傳統療法未必最有效，而且亦會對身體帶來副作用。相反，被視為癌症治療新突破的免疫細胞治療，有望增加癌症晚期患者的治癒率，迎來新轉機。到底甚麼是免疫細胞治療？以下為大家全面拆解免疫細胞治療原理、成效及副作用。



加強自身免疫系統對抗癌症 副作用低

癌症起因源於基因變異，變異的癌細胞能避開免疫細胞攻擊，令患者的自體免疫細胞無法追蹤，因此難以醫治。傳統癌症治療具一定風險，更未必適用於癌症晚期患者。然而，免疫細胞治療透過培養從患者體內抽出的免疫細胞，打造成免疫軍團並注回體內，從而增強免疫系統抵抗癌細胞的能力，達到消滅癌細胞的治療效果。免疫細胞治療更可訓練免疫系統更易識辨癌細胞，一旦再次出現便立刻將其消滅，減低癌症復發的機會。值得一提的是，免疫細胞治療產生的副作用較輕微，主要來自被激活的免疫系統，出現輕微發燒等症狀。

LAK疫苗療法透過從癌症患者的血液中抽取淋巴細胞，活性化後增殖1000倍，透過輸液注回患者體內，提高對癌症、細菌、病毒的免疫力。

日本免疫細胞治療受規管更安全 近50年歷史領先亞洲

免疫細胞治療雖然有效治療癌症，不過於香港仍未可應用，反而於日本更具權威性。日本研究癌症免疫治療逾五十年，日本厚生勞動省更於2006年立例通過免疫細胞治療的應用。免疫細胞治療的種類大致分為樹突狀細胞DC疫苗療法、淋巴因子活化殺傷細胞LAK疫苗療法與NK細胞疫苗療法等，其中DC疫苗療法更是利用有效對應絕大部分癌症的癌抗原WT-1。日本免疫細胞治療領域的傑出代表加藤洋一博士早於1990年開始研究免疫細胞治療，其後於2008年成立新橫濱加藤診所，並與WT-1應用專利擁有公司泰來（Tella）株式會社合作製造DC樹突狀細胞疫苗，至今已累積約2,000宗治療案例，是日本擁有最多免疫細胞治療病例的醫生之一。

加藤洋一醫生於2008年成立新橫濱加藤診所，癌症患者可接受24小時的專業護理。

日本免疫細胞治療權威 自設醫療大樓與實驗室

在加藤洋一醫生進行的免疫細胞治療案例中，較多為癌症晚期患者。有8%患者在接受治療三個月後腫瘤消失，20%患者腫瘤縮小超過50%，而40%的患者病情轉為穩定且癌症停止擴散。加藤洋一醫生指，患者愈早接受免疫細胞治療，效果愈佳。而無法接受手術或化療的晚期癌症患者，更可透過DC樹突狀細胞療法和LAK療法提升治療成效。

加藤洋一醫生資歷及醫療團隊：

• 腫瘤內科專科醫生（日本普通科醫生可進行免疫細胞治療）

• 擁有28年免疫細胞治療研究及臨床經驗

• 日本擁有最多免疫細胞治療臨床病例的醫生之一

• 於2018年將技術引進台灣，唯一擁有把技術帶出境外經驗的醫生

• 擁有自己的實驗室，實驗室人員的細胞培植經驗逾20年

• 擁有自己的醫療大樓，癌症患者可接受24小時的專業護理

加藤洋一醫生是日本擁有最多免疫細胞治療病例的醫生之一。

亞洲免疫治療於2019年起與加藤洋一醫生合作，接收香港、澳門及國內的癌症病人。加藤洋一醫生更於2023年成為亞洲免疫治療的合夥人兼顧問，推動進一步的合作計劃。亞洲免疫治療為客戶提供免疫細胞治療的免費諮詢，並可安排客戶與加藤洋一醫生進行線上會診，同時制訂前往日本的治療行程。

立即預約諮詢：https://www.asiaimmune.com

亞洲免疫治療中心位於尖沙咀，於2019年起與加藤洋一醫生合作，接收香港、澳門及國內的癌症病人。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，詳情請向專業醫護人員查詢。

（資料及相片由客戶提供）