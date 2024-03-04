信銀國際ESG旗艦分行登陸尖沙咀　全港首間太陽能玻璃裝置分行

近年大眾了解到環境保護、社會責任及企業管治（ESG）與日常生活息息相關，永續發展更已成為全球各界關注的重要議題。中信銀行(國際)（「信銀國際」）一直致力於推動綠色金融，更以ESG作為主題於尖沙咀廣東道開設全港首間採用太陽能玻璃作為外牆物料的ESG旗艦分行，從地標式外觀、人性化室內設計和選材、以至全面優化的無紙化服務，都充分展示出信銀國際積極踐行ESG理念，全面支持綠色金融發展，與客戶、股東及社會一起為綠色未來出力。



尖沙咀ESG主題旗艦分行處處注入綠色元素

信銀國際ESG旗艦分行為全港首間採用太陽能玻璃作為外牆物料的銀行分行，樓高三層的太陽能板裝置預計每月可再生200千瓦特小時（kWh）度電供分行使用 ，為使用再生能源於零售營運起先導作用。分行的ESG元素亦包括通透採光設計和節能LED自動感光照明系統，節省室內照明所需的耗電量。分行亦特別選用VRV智能化中央冷氣系統及附合環保署回收認證的電腦設備，提升能源效益，減低日常營運所需耗電。為了讓員工及客戶更了解環保及節能成效，分行在地下大堂設立「ESG儀表板」，分享ESG成效數據。

信銀國際ESG旗艦分行部分牆身採用「硅藻泥」建成，可以有效淨化室內空氣及除菌，亦有部分牆身用上99%再生玻璃組建，而置於三個樓層的多組枱椅、隔音牆身及地毯，均使用了附合環保、可再生或獲可循環再造認證的物料。分行會客室桌面則由混合了超過30%以上的辣椒葉和辣椒籽等環保物料製造而成，達致改善空氣質素及節省資源消耗的效果。在過去短短2個月，尖沙咀ESG旗艦分行節省的能源及資源已相等於減少砍伐近300棵樹，成效顯著。

分行設有非現金服務櫃檯，協助客戶填寫電子化表格。

展開無紙化操作新里程 落實綠色營運目標

中信銀行(國際)今年將逐步實施全面無紙化，包括於分行設有非現金服務櫃檯，協助客戶填寫電子化表格，面對面即時驗證資料，電子處理客戶申請，優化分行服務流程之餘，更可縮短客戶的等候時間。無紙化營運將可取代傳統實體文件傳遞，簡化中後台操作，提升營運效能高逾30%，為客戶提供更快捷且安全的服務。未來無紙化流程亦會拓展至更多產品服務，包括支付服務及理財產品等。另外，信銀國際過往舉辦了175項環保活動，如「Books for Love」舊書捐贈活動以及「綠色低碳日 2023」等，由各層面推進落實綠色營運目標，不斷探索並實踐可持續金融發展策略。

中信銀行(國際)個人及商務銀行業務副總監及渠道管理主管袁妙齡表示，該行將積極把ESG設計概念應用到更多分行，為業務增值的同時，亦為客戶、股東，以至整個社會創造裨益。

信銀國際ESG旗艦分行三個樓層均採用不同設計，以迎合inMotion動感銀行、 CITICfirst 及 CITICdiamond客戶所需，提供專屬的客戶體驗。信銀國際個人及商務銀行業務副總監及渠道管理主管袁妙齡指出，信銀國際將秉承「敏捷 專業 化繁為簡」的願景，以『文化為本（Culture）、客戶為尊（Customer）、多方聯動（Collaboration）及科技引領（Cyberspace）』4C核心價值，積極把ESG設計概念應用到更多分行，為業務增值的同時，亦為客戶、股東，以至整個社會創造裨益。她補充，信銀國際亦將繼續穩步推動ESG進程，從推動客戶低碳轉型、培育綠色金融、創建美好互益社會、實現高效透明管理等方面踐行可持續發展道路，履行企業社會責任。

「藝術在信銀」 貝殼畫傳遞保護海洋環境理念

信銀國際一直支持香港藝術家發展，尖沙咀ESG旗艦分行一樓展示了一組4幅貝殼畫作，以傳遞保護海洋環境理念。

中信銀行(國際)早於2012年開始建構公衆與藝術家交𣾀平台「藝術在信銀」，通過將藝術融入分行及辦公室網絡，為本地藝術家提供更多面向公眾的機會，也為客戶及員工帶來嶄新體驗，是本地銀行中首個同類計劃。2024年起，「藝術在信銀」結合ESG理念，推廣環境保護及社會責任，支持永續發展。目前尖沙咀ESG旗艦分行一樓展示的一組4幅貝殼畫作，由藝術家鮑卓微將天然物料升級再造為藝術品，以貝殼組成迴旋延綿不絕的圖案，是對無限宇宙空間的想像，也寓意人類智慧與財富的累積，同時傳遞了保護海洋環境的理念。