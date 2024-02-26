廉署去年接2001宗貪污投訴升9%　陳智思：經濟活動復甦私營投訴增

廉政公署去年接獲2001宗貪污投訴（不包括選舉），按年上升9%，廉署分析升幅與疫後復甦有關，私營機構投訴錄1439宗升兩宗，當中最多投訴涉樓宇管理上升三成；涉政府部門投訴錄451宗減少25%，當中警務處投訴最多有104宗，而公營部門就有111宗投訴減少8%。審查貪污舉報諮詢委員會主席陳智思表示，去年投訴上升主要與疫情後經濟活動復甦有關，但未見有大型貪污趨勢，認為本港社會仍然廉潔。



審查貪污舉報諮詢委員會主席陳智思（左2）表示未見本港有大型貪污趨勢，認為本港社會仍然廉潔。（孔繁栩攝）

廉署去年接獲2001宗貪污投訴，其中1566宗屬可追查，兩者按年均上升9%。廉署去年檢控204人，涉及102宗案件，有139人被定罪，有23人因罪行輕微接受警誡。

樓宇管理業有544宗升三成

廉署指出，升幅來自私營機構的投訴佔七成，錄得1439宗按年上升兩成，最多投訴為樓宇管理業有544宗升三成，其次為金融及保險業有142宗升35%，建造業有131宗減少2%。

廉政公署。（蘇煒然攝）

政府部門451宗投訴 首三位涉警隊、食環、房署

政府部門錄得451宗投訴，按年下跌25%，投訴最多部門為警務處有104宗減少16%，食環署有61宗跌6%，房屋署29宗少12%。去年有13名公務員涉貪污或其他違法行為被檢控，有62人轉介相關部門作紀律處和行政處理。另外，公營部門投訴有111宗下跌8%，醫管局、生促局及理工大學分別有24、6及5宗投訴，均錄得升幅。

審查貪污舉報諮詢委員會主席陳智思表示，去年投訴上升主要與疫情後經濟活動復甦有關，「永遠好難防止個別人士，不論公職人員或私營機構，都有不同原因作出非法行為，零案例當然係最好」，他強調數據未見本港有大型貪污趨勢，認為本港社會仍然廉潔，而且具有有效的執法及檢控。

區議會去年12月舉行，廉署拘捕7人涉煽動不投票或投白票，當中兩人已被起訴，就廉署通緝多名海外涉煽凝投白票人士，陳智思指出，根據《選舉(舞弊及非法行為)條例》，不論通緝人士在本地或海外，都會依據法庭手令通緝處理。

廉署去年搗破一個打假波集團，陳智思指出，打假波風氣過去一直存在，廉署非常重視，呼籲社會「說不」，除了調查外，社會防貪意識都很重要。