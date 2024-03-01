第三屆TERA-Award智慧能源創新大賽32強誕生

香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）公布，第三屆TERA-Award「碳汭未來」智慧能源創新大賽完成初步遴選，32強項目誕生。入圍參賽項目來自世界各地11個國家及地區，參與六個比賽範疇，當中以「儲能及能源轉化」及「氫能」兩個範疇參賽項目最多。



新一屆TERA-Award大賽於12月17日截止報名，由來自國內外產、學、研各範疇組成的專家評審團，隨即進行遴選，於450個參賽項目中選出32強。入圍隊伍包括來自中國、加拿大、芬蘭、德國、以色列、英國、美國及香港等11個國家及地區。

本屆六大參賽範疇包括「可再生能源」、「儲能及能源轉化」、「碳中和」、「氫能」、「能源數字化」及新增的「綠色智慧城市」，均有參賽項目入圍，其中「儲能及能源轉化」及「氫能」範疇的項目最多，分別為11項及8項（詳見表）。

煤氣公司主席李家傑博士期望，第三屆TERA-Award智慧能源創新大賽發掘更多智慧能源領域的創新技術和解決方案，共同為零碳願景目標進發。

TERA-Award大賽組委會執行主席、煤氣公司首席投資總裁陳英龍表示，「今屆參賽項目眾多，而且水平甚高，有不少創新方案及技術具發展潛力，期待參賽者透過參與TERA-Award，可成功將創新概念轉化為商業化成果。TERA-Award不僅是個科學比賽，而是集應用場景、投資、獎金於一身的孵化平台，全方位推動零碳科技初創企業成長。」他又感謝評審委員的工作，以專業評審準則嚴選出32強，並將繼續進行下階段的遴選工作，為大家「尋找零碳科技新力量」。

TERA-Award大賽組委會執行主席、煤氣公司首席投資總裁陳英龍表示，今屆參賽項目眾多，而且水平甚高，有不少創新方案及技術具發展潛力。

32強參賽隊伍將會接受進一步遴選，向專家評審團展示項目的創新概念、發展策略等，專家評審團將以創新性、執行力、組織力及商業化四大標準作評審，選出十強項目晉級決賽，而最終評選結果將於4月公布。

第三屆TERA-Award大賽共錄得全球來自59個國家和地區，共450個零碳科技的創業項目參與比賽，比上屆分別上升逾四成及六成，為歷年最高。

TERA-Award致力創建一個集應用場景、獎金、投資於一體的全球化創業服務平台，除了冠軍項目可獨得高達100萬美元獎金，得獎團隊更有機會獲投資者及企業協助落實參賽項目，不同領域的專家、知名導師、投資方將與獲獎團隊交流，讓有關項目得以迅速成長和落實應用。

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