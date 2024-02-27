澳門4月起終止賽馬　過百馬主索償兩度被拒　聯署促賀一誠介入

澳門賽馬會近年經營困難，累積虧損逾25億澳門元。澳門政府於今年1月批准馬會交回專營權，並將於4月起終止長逾40年的賽馬活動。過百名馬主早前向賽馬會兩度索償但不果，投訴無門下今日（27日）聯署，向澳門特首賀一誠遞交公開信，要求對方介入。公開信批評，澳門賽馬會的回覆牽強，稱馬主的錯誤投資才招致個人損失，不願負任何責任及表達歉意，令一眾馬主深感失望。



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兩度聯署賠償遭拒

澳門賽馬會在4月起終止長達逾40年的賽馬活動。過百名馬主向澳門賽馬會索償被拒，於今日聯署向澳門特首賀一誠遞交公開信，期望政府能介入事件。

公開信指，澳門政府與澳門賽馬會在無預警下，達成終止專營權協議，並於一個半月內「極速」解決停業，令一眾澳門馬主深感失望。馬主群組曾兩度聯署，要求賽馬會向現役馬主提供賠償，惟會方最初只答非所問，其後則以牽強的拒絕理由，稱馬主的錯誤投資才招致個人損失，不願負任何責任及表達歉意。

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函件副本轉交澳門中聯辦、澳門前特首何厚鏵

公開信又指，馬主群組有感於投訴無門，經商議後宣布向澳門政府求助，今日正式聯署去函特首，函件副本會轉交至澳門中聯辦主任鄭新聰、澳門行政會行政法務司、立法會及直選議員，博彩監察協調局局長何浩瀚、澳門愛護動物協會終身榮譽主席何厚鏵及理事長鄧詠恩。