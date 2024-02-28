財政預算案｜十大屋苑應課差餉租值均上升　太古城及康怡花園升4%

【財政預算案2024 / 加差餉 / 太古城】財政司司長陳茂波今日（28日）宣讀新一份財政預算案，寬減首季差餉最多1,000元。差餉物業估價署估算2024/25年度十大屋苑應課差餉租值，全部均為上升，升幅為1%至4%，其中太古城及康怡花園升幅最高，達4%，杏花邨及花孚新邨的應課差餉租值維持不變。



▼2月28日 2024/25年度財政預算案懶人包▼



財政司司長陳茂波今日宣讀新一份財政預算案表示，會於今年上半年度就住宅物業累進差餉制度提出法例修訂，目標於2024/25年度第4季生效。新制度只會影響應課差餉租值超過55萬元的住宅物業，佔相關物業1.9%。

下年度十大屋苑應課差餉租值均為上升 升幅為1%至4%

差餉物業估價署估算2024/25年度十大屋苑應課差餉租值，全部均為上升，升幅為1%至4%，其中太古城及康怡花園升幅最高達4%。太古城的小型、中型、大型單位在扣除寬減前平均每月應繳差餉款額變幅分別為增加26元、66元、88元等。而康怡花園則為增加29元、47元以及45元。

杏花邨及花孚新邨應課差餉租值則維持不變

杏花邨及花孚新邨的應課差餉租值則維持不變。嘉湖山莊及海怡花園分別上升1%以及2%，德福花園、黃埔花園、新都城、沙田第一城則為上升3%。