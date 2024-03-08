DSE升學資訊｜專家傳授揀「神科」秘訣 分享必備抗壓軟技巧

DSE是人生重要里程之一，時常聽到考生努力考試，只為入讀「神科」。究竟什麼是「神科」？入讀「神科」有什麼條件？想知道就要參加3月23日《DSE升學101》講座，由香港輔導教師協會曾志滔副主席傳授大家DSE選科秘訣，解構「神科」真正意義；4月13日亦會有另一場講座，由臨床心理學家李暐曈小姐分享抗壓貼士，好好照顧情緒健康，提升個人「抗逆力」及軟技巧，積極面對公開試，立即登記參加。

攝影：陳葦慈

只要心儀 便是神科

坊間普遍認為「神科」是一些入讀門檻較高，或者被認為畢業後前途會較為理想的科目，學生在選科時都會考慮「神科」，甚至會「跟風」將之訂立為自己的升學目標。香港輔導教師協會副主席曾志滔老師（曾Sir）就提醒同學及家長：「每人的興趣及專長都各異，選科最重是找到自己的方向。讀到自己心儀的科目，發揮自然更得心應手，更能夠發揮潛能，所以什麼科目是『神科』，應該是由同學自己定義。」

香港輔導教師協會副主席曾志滔老師（曾Sir）提醒同學認清個人興趣及專長，如果只「跟風」入讀熱門科目，可能會因為缺乏興趣及熱誠，而失去學習動力，未能發展所長。

曾Sir將會於3月23日《DSE升學101》講座中，拆解現時最新的多元升學出路資訊及進行分析，同時引導同學探索專長，由興趣起動，揀選合適的課程。

VTC和青協合辦《DSE升學101》講座

掌握多元升學資訊 興趣成就未來

日期：3月23日（星期六）

時間：下午2時30分

地點：IVE(黃克競) (長沙灣荔枝角道702號)

(請使用幸福街出入口，長沙灣港鐵站B出口)

講者︰香港輔導教師協會副主席曾志滔老師

(講座將於HK01網上同步直播)

*講座後設IVE(黃克競)校園導賞，參觀設施包括：旅遊及航空訓練中心、零售體驗廊、品酒工房等。

報名連結︰www.vtc.edu.hk/cpro/talk

不能忽視的壓力

選科固然重要，但同時亦不能忽視公開試帶來的壓力。臨床心理學家李暐曈小姐將於4月13日的《軟技巧是怎樣煉成的》講座中，分享抗壓及建立正面情緒的實用小貼士，助年輕人及家長及早洞悉潛在的壓力來源；同時培養長遠的正向思維，學習應對壓力；講座中亦會分享如何培養「軟技巧」，例如解難力、適應力和溝通等未來職場必備技巧，提升個人競爭力。​

VTC和青協合辦《軟技巧是怎樣煉成的》講座

親子溝通貼士 提升子女抗逆力

日期：4月13日（星期六）

時間：下午2時30分

地點：香港知專設計學院HKDI (將軍澳景嶺路3號)

(調景嶺港鐵站A2出口）

講者︰李暐曈小姐 臨床心理學家

(講座將網上同步直播)

*講座後設香港知專設計學院(HKDI)校園導賞，參觀設施包括：媒體研究所、時裝資料館、牛仔創意工房等。

立即登記：www.vtc.edu.hk/cpro/talk

（資料及相片由客戶提供）