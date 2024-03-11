Mastercard®商業卡滿足公幹支付需求　專屬商務禮遇提升營運效益

海外市場商機處處，隨著不同規模的企業積極拓展海外市場業務，海外公幹亦日趨頻繁。不少企業選擇申請公司信用卡供員工公幹之用，一方面方便賬目管理，提高財務效率。同時可享專屬商務禮遇及里數優惠，加上方便富彈性的電子支付方式，減輕了員工的負擔及憂慮，自然能更專注於公幹事務，為公司創造更大機遇。



新加坡航空HighFlyer會籍獨家優惠

東盟的經濟影響力與日俱增，成為不少大灣區企業積極開展的市場之一，當中本港與新加坡兩地商貿往來和公幹商旅愈趨頻繁。商業卡為商務旅客提供各種機場及旅遊禮遇，例如由即日起至2025年3月7日，企業憑滙豐商業Mastercard於新加坡航空的指定線上登記表格輸入指定優惠碼，並與新加坡航空簽訂折扣附加函，即可免費成為新加坡航空HighFlyer會籍銀級會員，可賺取/使用新加坡航空HighFlyer會籍積分兌換新加坡樟宜機場貴賓室通行證、或轉換為KrisFlyer哩程等，盡享一系列會員旅遊禮遇，並獲豁免該會員級別於新加坡航空一年港幣200,000元的最低淨飛行支出要求。如該公司訂購新加坡航空從香港飛往新加坡及回程的航段更可尊享高達17%的企業折扣，其他適用地區的旅程亦可享優惠價格。

如該公司透過上述方法只註冊成為新的新加坡航空HighFlyer會籍商旅計劃會員，不論任何會員級別，亦可額外獲得5,000 新加坡航空HighFlyer會籍獎勵積分，優惠名額先到先得，額滿即止。條款及細則：www.business.hsbc.com.hk/siacard2024-tc

支付寶跨境消費專屬禮遇

不少本地企業與中國有不少業務往來，內地消費普遍採用電子支付，自從支付寶支援香港發行的Mastercard後，港人北上消費更方便。企業只需將現有Mastercard信用卡或扣賬卡連接至支付寶，在內地公幹時不論用餐或出行，均可輕鬆進行電子支付。而且以滙豐商業扣賬Mastercard連接支付寶更豁免外幣交易費，方便之餘亦節省外匯成本。

由即日起至2024年6月30日，憑綁定至支付寶的滙豐商業Mastercard及以支付寶單次消費人民幣50元或以上可獲享人民幣25元即時折扣優惠。

優惠名額先到先得，額滿即止。每位合資格持卡人在推廣期內可享受一次優惠。條款及細則：https://www.business.hsbc.com.hk/alipaycard2023-tc

出行享旅遊禮遇兼賺簽賬獎賞

使用滙豐商業Mastercard出行，更可尊享不同優惠禮遇。例如中小企可憑滙豐環球公司Mastercard獲享一系列旅遊和數碼保障獎賞禮遇，包括免費機場貴賓室尊貴服務、旅遊保險、全球數據漫遊等，並憑海外簽賬獲雙倍「獎賞錢」。滙豐商業扣賬Mastercard則支援多達12種主要貨幣，毋須收取外幣交易手續費，助企業更輕鬆地管理環球業務開支，並同時賺取無上限0.5%現金回贈。

值得一提的是，滙豐商業Mastercard全面支援不同電子錢包，只需透過流動裝置上的Apple Pay®、Google Pay™或Samsung Pay™，從外出用餐、向供應商採購貨品至處理營運開支，盡享使用電子錢包付款的便利。

優惠受條款及細則約束。借定唔借？還得到先好借！

（資料及相片由客戶提供）