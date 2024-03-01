山姆買嘢慳到盡！用佢俾錢最少慳一千　一文睇清隱藏獎賞賺更多

港人北上山姆會員商店購物潮熾熱，大家搶購的貨品種類已不限於食品、日用品，不同的巨形毛公仔也是港人目標之一！北上山姆會員商店不但貨品種類夠多，最重要是夠平，精打細算的香港人當然識揀。既然要慳，就當然要慳到底，由即日起至5月22日，只要用香港及澳門發行之銀聯卡或銀聯二維碼，到山姆會員商店更享優惠，就連平日最常使用的八達通銀包都用得，指定銀聯卡更有叠加優惠，抵上加抵！



隨著全面通關，加上大型超市相繼於深圳落成，為有更多選擇以及慳更多，北上消費成為港人日常。港人在港消費習慣使用信用卡消費，不但方便，而且優惠多。但是一過羅湖橋，香港部份信用卡在內地未必能暢通無阻，信用卡的「魔法」消失！只是北上吃喝的朋友未必有內地戶口等，而內地電子支付工具申請手續繁鎖，莫非港人消費只能用Cash？未必，只要識用銀聯卡或銀聯二維碼電子支付，一樣可以享受優惠！

銀聯尊享！山姆會員商店即減RMB100優惠

北上消費，識得用當然首選銀聯！銀聯於內地擁有龐大受理網絡，全面覆蓋衣、食、住、行，最重要的是由港澳發出的絕大部分銀聯卡都能在內地暢通無阻使用，並適用於任何銀聯支付工具、消費額及次數。

在內地使用銀聯卡或銀聯二維碼電子支付不但方便，更不時享有至抵優惠！銀聯推出山姆會員商店銀聯尊享優惠！由即日起至5月22日，憑香港及澳門發行嘅銀聯卡或用銀聯卡綁銀聯二維碼支付，在山姆會員商店單一消費滿RMB$1,000即減RMB$100！優惠每張銀聯卡每日限享一次，整個推廣期內最多可享受10次優惠。然而，優惠名額有限，先到先得，額滿即止，因此消費者需及早把握機會。

更多優惠詳情，請參閱：https://bit.ly/3TkUU3r

銀聯二維碼包括以上香港地區銀行之電子錢包。

用銀聯卡或銀聯二維碼於山姆購物已幫你慳一筆！如果本身持有中銀銀聯雙信用卡<大灣區一卡通>、滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡或八達通銀聯卡，綁定指定電子支付工具，可享更多叠加優惠！

中銀大灣區一卡通銀聯雙幣鑽石卡 單一簽賬淨額滿RMB1,100可享高達約HK$374回贈

推廣期內，逢紅日(星期日及公眾假期) 於指定山姆會員商店以BoC Pay綁定中銀雙幣鑽石卡<大灣區一卡通>單一消費滿RMB1,100，可享：

• 中銀信用卡優惠：中國內地山姆會員商店，單一簽賬淨額滿HK$1,000，享HK$120回贈 （全期享高達HK$600現金回贈）

• 銀聯優惠：指定山姆會員商店，單一簽賬淨額滿RMB1,000，享RMB100回贈 （全期享高達RMB1,000現金回贈）

• BoC Pay及其他手機簽賬享高達4%現金回贈 （每戶每月回贈上限HK$100）

• BoC Pay 跨境消費額外5X積分回贈 （全期回贈上限100,000積分）

• 「20X狂賞派」，紅日簽賬高達20X積分回贈 （海外及跨境簽賬狂賞全期享高達690,000積分）

各項優惠受相關條款及細則約束。各優惠設有相應的推廣期及需達指定簽賬要求。詳情請瀏覽 www.bochk.com/s/a/gba

BoC Pay儲值支付工具牌照編號：SVFB072

滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡 每筆可賺高達 RMB 100 + $174「獎賞錢」

用滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡於即日至3月31日期間的每個星期五、六、日及香港公眾假期，憑滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡透過滙豐Reward+應用程式、雲閃付App或實體卡付款，簽滿指定金額可享高達額外「獎賞錢」，推廣期內最多可賺$200「獎賞錢」。

而比起實體卡，透過滙豐Reward+應用程式二維碼及╱或流動電話付款更著數，即享2%「獎賞錢」回贈，配合「最紅自主獎賞」之「賞世界」簽賬類別多賺2.4%，即合共4.4%「獎賞錢」回贈。另外，於中國內地及澳門簽賬，可享額外3%「獎賞錢」回贈，以上所有優惠可同時使用之餘，叠加銀聯優惠更抵用！

例子：星期日於深圳山姆消費RMB1,100，用滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡即減RMB100，之後滙豐再賞額外$174滙豐「獎賞錢」，總數最高可賺RMB 100+ $174「獎賞錢」。

轉數快增值八達通銀包及儲存銀行帳戶 獲HK$38獎賞優惠

八達通App亦是港人常用支付工具，只要用戶開通App內的八達通銀包及升級至八達通銀包Pro，就可以用到八達通銀聯卡在內地消費，就算身處內地一樣可以隨時值八達通銀包。

由即日起至4月30日，以轉數快增值八達通銀包，並儲存銀行賬戶，消費滿HK$100及登記推廣，可賺HK$38元獎賞。再加銀聯優惠，即是即賺RMB 100 + HK$38。

溫提！北上支付小貼士

用銀聯二維碼在內地做交易需切换内地碼才能進行交易，嘟code前記得選擇「中國內地」一頁。

雖然消費滿RMB$1,000，用銀聯支付就可以直接減RMB$100，但要賺盡發卡銀行的叠加優惠，就記得要消費滿RMB$1,100才可以賺盡。

另外，再溫提一下！山姆超市採取會員制，港人需攜同回鄉證、一個內地手提電話號碼以及預先下載山姆App，親身到服務中心辦理會籍。

借定唔借？還得到先好借！

優惠受條款及細則約束。

（部份資料及相片由客戶提供）