湯怡麥秋成留港考取法國政府認可IDE烹飪及糕餅證書課程

早前湯怡（Kathy）在IG出Post引來婚變大誤會，事實上Kathy與麥秋成自2021年結婚並誕下女兒「麥QQ」之後不時都在社交媒體分享家庭生活，十分幸福快樂！喜愛享受美食的兩人曾分享過美食是他們的媒人，當初就因為炸雞打開話題，兩人在拍拖期間，指自己「公仔麵都唔識煮」的秋成亦有為Kathy煮愛心牛扒慶祝情人節。兩公婆上年繼續「美味情緣」，一起在煤氣烹飪中心分別報讀「法國烹飪文憑課程」及「法國糕餅文憑課程」，學習最正宗的法國廚藝！該課程由大師級名廚教授，過往的學員更不乏城中名人，如梁詠琪、梁祖堯、劉心悠、苟芸慧、陳貝兒等，今次Kathy與秋成就跟大家分享整個學廚經過！



夫妻同樣愛歎法國菜 秋成陪湯怡聽講座齊報讀

麥秋成由害怕廚房到完成「法國烹飪文憑課程」後，搖身變成專業廚師，更經常出席活動示範不同烹飪技巧。

說得上是美味情緣，但原來二人本來只愛一起享受美食，沒有一起下廚，秋成指：「我們兩個拍拖時會經常去找美食，其中精巧的法國菜是我們最愛，依前菜、主菜、甜點的順序一道一道上，整個飲食體驗是好『歎』，好高品質的。但其實我在報讀這次的課程前，完全對烹飪『零認識』，之前我永遠不會入廚房，又怕大煙，又怕油會彈到自己。」Kathy笑言秋成在上課前，怕自己刀也不懂得拿起，十分緊張。

本身有經營餅店的Kathy就指其實一開始是自己先想報讀「法國糕餅文憑課程」，秋成只是陪自己去講座，「其實我一直想在製作糕餅上進修，曾經打算到國外上課，但要照顧囡囡，以及兼顧香港繁忙的工作一直未有實行，後來發現煤氣烹飪中心在香港都有舉辦正宗、專業級的法國糕餅課程，課程一共500多小時，可以選擇日間或夜間兼讀形式上課，可以讓我靈活安排，不怕影響我的工作日程，所以決定報讀。」，而秋成亦笑指自己想開始學烹飪全因一個字「型」，他指：「廚師的刀工真的『好有型』，我陪Kathy聽講座時，看到烘培導師製作朱古力一樣好型，令我都想一起學習烘培，但之後我們開了家庭會議，覺得不如一人有一門手藝，Kathy學烘焙，我學煮法國菜式，想像可能以後可以開一間Café，所以之後我再去了『法國烹飪文憑課程』講座，知道原來課程都包括製作甜點，所以最後決心報讀課程。」Kathy指老公完成課程後現在即使去旅行亦會專去賣刀的門店，又會在家突然欣賞自己買的靚刀，她指：「之前他只會陪我一起去買菜，所以一開始都想不到他會對法國烹飪有興趣，但其實我一向都好欣賞可以下廚的男人，加上他學到的烹飪技巧又可以教我，又可以為我煮食，所以我當初好支持他的決定。」

夫妻二人，分別主攻法國糕餅及法國傳統菜式，可以互相交流烹飪技巧之餘，Kathy與秋成更有意日後開Café或餐廳，發展出新的專業。

課程由淺入深助「零廚藝」秋成學藝成功 二人回家練習互相鼓勵

坊間有不少烹飪課程，Kathy表示今次選擇煤氣烹飪中心「法國糕餅文憑課程」，是看中了它一切由基本功學起，「因為由基本重新學習，可以糾正我過往好多技巧，可能之前有些東西概念錯了，或者手法不正確都可以改善，而且因為法國糕餅，譬如酥皮、可以摺的牛角包，或是淋面蛋糕，很多款式我也從來未試過製作，好記得其中一課製作淋面蛋糕，我和好多同學都要有導師在旁才敢嘗試，所以一開始對我來說是一個挑戰，但後來基本功練好了，再經過反復練習，就沒有問題。」

即睇Kathy、秋成上課實況+ 烹飪成品：

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課程小班教學，最多只有16位學員，湯怡指自己修讀課程時，與志同道合的同學有時要分組合作，在一起努力過後，好高興可以一起獲頒法國政府認可的畢業證書。

廚藝白紙一張的秋成亦大讚課程令他可以打好基本功，「因為一開始我連食材都分不清，要不斷問廚師， 但課程的好處是十分密集，令你好快可以熟悉技巧，500多小時的課程前半段就由最簡單的煮好一隻蛋，如何切好一個洋蔥，刨一個薯仔成為橢圓形等，煮一個高湯亦由煮不同的骨、魚開始，不是教你用現成的東西，而下半段課程就正式教你傳統法國料理的煮法，處理烹調鴿肉、及魚肉等，更開始深入不同的工序，令你知道不同部位的煮法，如何煮最好食，令我即使現在與朋友打邊爐都可以知道，那個部位最好食，而且我完成課程後經常邀請朋友試菜，大家都覺得好好味，問我在哪裡學廚。所以我就是一個由零開始都可以學廚成功的人板。」

秋成指課程由星級名廚作為導師，以小班教學的方式，讓學員可以得到最適切的個人化指導，有任何問題都可以即時提出。

面對來自法國的專業大廚以及米芝蓮二星級名廚作為導師的專業級課程，Kathy與秋成坦言因為要考試，所以難免有緊張及有壓力的時候，Kathy回憶：「因為考試要完成不同的糕餅，我都會抄好筆記回到家再練習，不少技巧及步驟都要記住在腦中，例如糖水及水要煮到幾度這些都要記著。」秋成亦指自己亦要完成一些糕餅，記不上食譜，笑言在家中立即請教專業的Kathy，考試前更會叫Kathy幫忙背書，對此Kathy表示：「他由不入廚房，到考試前在家中煮了一頓完整的法國菜讓我試菜，只負責煮而不吃，心痛他很辛苦的同時，又見到他真的好享受烹飪的過程，真的一直見到他的進步。」秋成則指自己過往在網絡覺得好精緻、技巧好高的甜品，現在老婆完成課程後都已經懂得製作，十分厲害。

女兒麥QQ見證父母變身專業大廚，可以每天品嚐美食，成為最終大贏家！

問二人修畢課程後下一步是否實踐開Café的目標？秋成就指現階段會先為朋友繼續煮大餐，去鍛鍊廚藝，嘗試烹調更多不同的菜式，為之後進軍餐飲業作好準備；而Kathy則指自己已把課程的知識運用到餅店，「從前在構思甜品糕餅時，我可能想像到成品，但無從入手，在完成課程後我卻擁有相關知識，令我知道如何處理，亦令我對甜品糕餅的製作有更多想像。不過完成課程，現時最受惠就是女兒麥QQ，因為我們可以煮更多東西給她品嚐，我們在廚房時，她亦經驗好奇過來問問題，因為她最喜歡吃麵，如果正在煮麵她就最開心，不過她年紀還小，所以我們都要再為她調整食譜。」

法國政府認可烹飪文憑 提供米芝蓮星級餐廳實習機會

看完秋成及Kathy的學廚經歷，相信大家都想更了解「法國烹飪文憑課程」及「法國糕餅文憑課程」課程的「來頭」！其實兩個文憑課程皆由煤氣烹飪中心聯同享譽全球的Disciples Escoffier法國廚師會攜手合作舉辦，另設「法國烘焙文憑課程」讓大家根據自己的興趣作選擇！而且所有課程聘請米芝蓮或其他星級餐廳的法國大廚以英語教授，及獲得法國教育部認可，如Kathy所說可以不用特別飛到外國上課，又不需要花錢達到指定英、法語程度才能入讀，就可以考取到專業資格，絕對是性價比極高的文憑課程！

其中「法國烹飪文憑課程」以法國廚藝殿堂級大師Auguste Escoffier撰寫的「法菜烹飪聖經」《Le Guide Culinaire》為教學藍本，以循序漸進的方式，讓學員掌握刀具與食材運用、法國菜的烹調理念和技巧，以及造型設計等多方面的知識。至於「法國糕餅文憑課程」則提供經典法國糕點食譜的全面培訓，例如petits fours、millefeuille、gâteaux de voyage等，並同時培養學員利用現代的視野及創造力製作出高水準的糕點；另外「法國烘焙文憑課程」則涵蓋由基礎的法國麵包知識到傳統和現代麵包製作技巧，從中更可了解咖啡廳的商業營運知識，各個課程都將為你的職業發展打下堅實的基礎。

加上課堂教學支援完善，除了有詳盡筆記教材提供外，課程由國際知名大廚以循序漸進方式親身指導，著重實習獲取更多實戰經驗，學員更有機會獲Disciples Escoffier安排到米芝蓮星級餐廳實習，近距離與大師級名廚鑽研廚藝，修畢課程的學員更可獲Disciples Escoffier頒發「法國Disciples Escoffier文憑證書」及法國教育部頒發的「法國廚藝訓練證書」，擁有具認受性的專業資格。

如想了解更多課程資訊，可參與法國Disciples Escoffier烹飪文憑課程簡介會：

「法國IDE烹飪文憑」/「法國IDE廚師精進文憑」課程簡介會

日期︰3月5日（星期二）或3月18日（星期一）

時間：下午3時至5時 或 晚上7時至9時

課程查詢及報名：2576 1535 / 6928 5359 （辦公時間由上午9時至晚上7時）

參加免費簡介會： https://forms.office.com/r/zvwePmWYtV

「法國IDE烘焙文憑」課程簡介會

日期︰3月8日（星期五）或 3月21日（星期四）

時間︰下午3時至5時 或 晚上7時至9時

課程查詢及報名：2576 1535 / 6928 5359（辦公時間由上午9時至晚上7時）

參加免費簡介會：https://forms.office.com/r/rw8RYjdh5f

電話查詢：2576 1535 （辦公時間: 早上9:00至晚上7:00）

電郵 : towngas.cooking@towngas.com

WhatsApp : 6928 5359

（資料及相片由客戶提供）