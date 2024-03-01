3月成為ShopBack新客 有機會搶$500機票飛上海、台北、東京同巴黎

很久沒去旅行，又想去東京賞櫻，又想去巴黎Shopping，但機票價格高昂，難以一次過滿足願望。但現有機會用$500就可以飛到上海、台北、東京甚至巴黎？你冇睇錯！只要於於指定日期成為ShopBack新客戶，就有機會搶$500機票！



邊買邊賺現金回贈 逢星期二賞你飛

精明的Shopping精，對亞洲頂尖網購現金回贈平台ShopBack一定不會感到陌生。平時網購，無論是美妝護膚、時尚服飾、外賣，甚至Book酒店、機票，只要經由ShopBack網購現金回贈平台，就可以賺取現金回贈，其合作商戶多達200間，回贈更可以變成真金白銀直接轉帳至個人銀行戶口。ShopBack不但幫你一路網購一路慳錢，更會推出不同優惠活動，其中逢星期二舉行的「『賞』飛星期二」，就不時推出不同旅遊優惠。今個3月，更有新客戶優惠，於指定日期內成為ShopBack新客戶，並參加挑戰，就可於每個星期二中午12點搶$500機票！Check完玩法，就立即下載App並註冊成為ShopBack新客戶搶飛！

四簡單步驟搶$500機票

步驟一

於指定日期成為ShopBack新客戶並參加挑戰。

步驟二

經ShopBack完成首單並換領獲獎機會券。

步驟三

獲獎機會券持有者，須於指定星期二點擊獲獎機會券之條款及細則中之連結，前往獎品換領頁面。

步驟四

於當日中午12點成功獲取獎品換領券，即為$500機票得獎者，詳情將會以電郵通知得獎者。

▼▼▼即睇搶飛時間▼▼▼

「賞」飛星期二 賞你旅遊商戶現金回贈

除了新客戶可以搶機票，ShopBack現有客戶於以下日子到指定旅遊商戶，同樣享「賞」飛星期二現金回贈！

3月5日優惠：

• Agoda （適用於3月5日1:00am – 3月6日12:59am）

新客戶享最多15%現金回贈；現有客戶享最多9%現金回贈。

• Trip.com

住宿優惠︰新客戶享最多15%現金回贈；現有客戶享最多8.5%現金回贈。

機票優惠︰新客戶享最多9.5%；現有客戶享最多3%現金回贈。

• Booking.com

任何消費最多享11.5%現金回贈

• Expedia

任何消費最多享8.5%現金回贈

3月12日優惠：

• Agoda （適用於3月12日1:00am – 3月13日12:59am）

新客戶享最多15%現金回贈；現有客戶享最多12%現金回贈。

• Trip.com

住宿優惠︰新客戶享最多15%現金回贈；現有客戶享最多10.5%現金回贈。

• Booking.com

任何消費最多享10%現金回贈

• Expedia

任何消費最多享10%現金回贈

• Hotels.com

任何消費最多享6.5%現金回贈

3月19日優惠：

• Agoda （適用於3月19日1:00am – 3月20日12:59am）

新客戶享最多15%現金回贈；現有客戶享最多10%現金回贈。

• Trip.com

住宿優惠︰新客戶享最多15%現金回贈；現有客戶享最多8.5%現金回贈。

機票優惠︰新客戶享最多9.5%；現有客戶享最多3%現金回贈。

• Booking.com

任何消費最多享10%現金回贈

• Expedia

任何消費最多享10%現金回贈

3月26日優惠：

• Agoda （適用於3月26日1:00am – 3月27日12:59am）

新客戶享最多15%現金回贈；現有客戶享最多10%現金回贈。

• Trip.com

住宿優惠︰新客戶享最多15%現金回贈；現有客戶享最多8.5%現金回贈。

• Booking.com

任何消費最多享10%現金回贈

• Expedia

任何消費最多享8.5%現金回贈

即Check限時購物優惠！賺更多現金回贈

Check 3.8慶典優惠，新客戶賺更多。

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使用ShopBack的程序十分簡單，只要成功註冊帳戶後，透過ShopBack到訪商店，如常購物及付款，即賺現金回贈。

*優惠受條款及細則約束

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