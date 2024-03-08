愛結義春節團拜聯歡午宴　博愛親子義工分享愛與關懷

由博愛醫院主辦，「博愛結義春節團拜聯歡午宴」早前（2月27日）於博愛醫院董事局主席暨博愛義工服務發展基金始創人陳首銘博士帶領下圓滿舉行。團拜聯歡午宴除了邀請一班來自博愛幼稚園的親子義工、商界夥伴、博愛董事局成員，以及受惠長者出席之外，大會更邀請到勞工及福利局副局長何啟明，JP擔任主禮嘉賓，於龍年之始，一同分享快樂時光、分享美食、分享關懷、分享愛！



「博愛結義春節團拜聯歡午宴」讓親子義工與長者有一個共聚的機會，帶出「分享歡樂、分享關懷、分享愛，與博愛一起分享多一點愛」訊息，席間邀請逾百位來自博愛醫院屬下幼稚園的親子義工，以及來自不同服務單位的長者，一同分享美食共進午宴。還進行了接福接財神互動環節，由小義工為「老友記」送上福袋和共唱《財神到》，與「老友記」分享關愛及歡樂，讓他們過一個溫暖的龍年。

成立基金推廣義工工作 身體力行助人自助

為推動博愛義工隊發展、義工培訓、支持義工項目及推廣義工服務等，博愛醫院於2023年7月重整義工隊，並成立「博愛義工服務發展基金」（下稱基金），鼓勵社會各界有心人積極參與社區服務，與博愛攜手為社區分享多一點愛。「 做善事無分輕重，做義工沒有年齡界限，就只是靠大家的一顆心，一顆不求回報、單純分享的心，分享時間、美食、歡樂、關懷及愛！ 我相信大家都一定能夠做到。 」博愛醫院董事局主席暨基金始創人陳首銘博士表示。為分享多一點愛，博愛醫院不時會舉辦各類型義工活動，讓不同年齡的受惠者一同參與，是次「博愛結義春節團拜聯歡會」便是龍年第一個博愛大家庭長幼共聚的義工活動。

勞工及福利局副局長何啟明先生,JP表示︰「博愛是家傳戶曉的慈善團體，我每年都十分喜歡收看《博愛歡樂傳萬家》。希望義工們身體力行，將善心用於社區，幫助更多有需要的人，同時帶領其他人走前一點，做多一點。」2023/24年度的「博愛義工服務發展基金」，就得到美的電器（香港）有限公司、煌府婚宴集團、旺旺城迷你倉有限公司、聯合新零售（香港）有限公司及億福（香港）有限公司鼎力贊助，令義工隊得以擴大，其服務也更臻完善。而學研（香港）有限公司更為當日參加活動的親子義工送出玩具，令小義工們開心之餘，也會更期待下次投入參與服務。

勞工及福利局副局長何啟明先生,JP認為，香港人一向熱心助人，但同時需要一個機構去連結善心人，博愛及其義工隊便是這道橋樑。

博愛醫院董事局主席陳首銘博士表示，希望透過「博愛義工服務發展基金」推動博愛義工隊發展、義工培訓等，鼓勵各界與博愛攜手為社區分享多一點愛。

政商攜手協作 回應社會需要

陳首銘博士接受訪問時表示，面對香港人口老化，博愛醫院積極與商界及社區合作「承蒙得到李兆基基金贊助，由恒基兆業地產集團向博愛捐出屯門藍地一幅佔地十萬呎的地皮，讓我們興建『博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舎』，規模是全港最大。預計於2027年落成，可以提供1,434個宿位以及各項安老護老服務。」陳主席希望藉此可以進一步幫助到長者社群。

何啟明副局長笑言，陳首銘主席（右）從事飲食業，博愛可舉辦更多此類型的活動。

美的電器（香港）有限公司副總經理鄭淇均說︰「隨著疫情減退，今天見到很多小朋友、老人家開心地聚首一堂，確實有種劫後重生的感覺。」

「美的電器（香港）有限公司副總經理鄭淇均接受傳媒訪問時表示:「美的電器與博愛醫院合作多年，一向以低價或義賣家電產品作贊助，幫助有需要人士，就如博愛江夏圍村。當時特意生產一批風扇給予部分入住家庭。」他續稱: 「剛與陳主席商談，日後除了於產品及業務上作贊助外，亦可協辦廠房參觀活動等，並提供不同層面的學習支援，盡力配合博愛醫院多元化的服務。」

積極擴大義工隊 與博愛攜手為社區分享多一點愛

是次聯歡午宴期望能透過親子義工與長者互動，達至「分享歡樂 分享關懷 分享愛 與博愛一起 分享多一點愛」為目標，參與的長者亦深深感受到關愛及溫暖。為壯大博愛義工服務，博愛積極聯絡商界及地區組織，並會邀請多間大專院校及政府部門義工隊加盟博愛義工隊。「感激馬浚偉先生擔任 2023 年至 2025 年度博愛義工服務發展名譽顧問，期望藉著馬生的影饗力，將博愛義工服務推廣開去，發揚『助人自助 』精神。」陳主席亦寄語︰「我參與博愛醫院慈善工作多年，深深體會到『助人為快樂之本』的道理，能夠以自己的力量，幫助社會上有需要的市民，意義非凡。當大家遇到困難時，請不要放棄，因你們並不孤單，香港其實有很多有心人願意提供支援，期望各界善長可以團結一起，一同服務社會，分享愛與關懷。」

如陳首銘主席所言「做義工沒有年齡界限」，來自博愛醫院屬下幼稚園的親子義工，實踐長幼共融。

長者義工與受惠長者走在一起關懷互勉。

透過「博愛義工服務發展基金」，不但令更多有需要人士受惠，也令更多不多階層人士加入義工團隊。

+ 1

（資料及相片由客戶提供）