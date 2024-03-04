創科職業博覽2024│以生成式AI提升競爭力　逾3000職位空缺等緊你!

財政預算案2024宣佈多項措施搶人才、搶企業，今年內將推出100億元的「新型工業加速計劃」，可見創科已成為全港、以至全球的發展大方向。為了鞏固香港作為國際創科中心的地位，香港科技園公司積極招攬創科新血，將舉辦「Talent Power Up」創科職業博覽2024，提供逾3000個職位空缺，不但可以即場面試，同場更有多個工作坊，傳授大家以生成式AI提升競爭力的秘訣！

攝影：陳葦慈



廣納人才迎接創科黃金年代

創科看似機械化，卻是最以人為本的行業，由人去提出創新意念，以人之力實踐技術突破。香港科技園公司明白人才的重要性，多年來積極培育新生代，同時向世界各地人才招手，造就更蓬勃的創科生態圈。

香港科技園公司人才及人力資源高級總監王秀麗（Fanny）表示，現時正值本港創科發展的黃金年代，人才需求只增不減：「國家規劃及政府政策大力支持創科發展，加上產、學、研各界配合，創科發展帶來龐大機遇，重點行業包括人工智能及數據、微電子、生物科技、綠色科技等，前景非常好，我們鼓勵更多年輕一代加入！」

Fanny直言現時正值本港創科發展的黃金年代，人才需求只增不減。

港俄創科人齊讚 科學園環境有利科研

去年科技園的創科職業博覽以比賽形式發掘人才，勝出的王潤傑（Edward）獲得到美國矽谷交流的機會，現時在德國跨國企業TUV擔任出口歐洲電器的質素檢測工作。Edward表示：「我到美國見識過後，會思考香港應該如何進步才能跟上當地的發展。在科學園工作時，我從每位同行和前輩身上都學到很多，令我更有方向地發揮自己！」

Edward現於德國跨國企業TUV負責出口歐洲電器的質素檢測工作。

來自俄羅斯的David Zheglov去年跟同學到創新職業博覽，獲園區公司Vim Vitae賞識，受聘為實習研究員。他感受到科學園濃厚的研究氛圍，資源很多，是一個發展創科的好地方：「例如不同領域的研究人員在餐廳或咖啡廳遇到時，很自然便展開交談，很容易了解到彼此的研究發展，衍生出跨領域的合作機會！」

來自俄羅斯的David曾於科學園的公司Vim Vitae擔任實習研究員。

「Talent Power Up」：以生成式AI提升競爭力

「Talent Power Up」創科職業博覽2024將有超過80家公司設置展位，提供歷來最多超過3000個職位和實習空缺。Fanny形容初創企業的獨特文化之一，是很多人甫見面已一拍即合，在對談中已決定合作或轉工，「所以今年博覽會新設『Power Hub』區域，讓有志創業的參加者與初創創辦人直接交流。另有1對1即場面試區，提高招聘效率！」

此外，今屆博覽以生成式AI為主題，希望利用科技提升人才的競爭力，屆時將有多個工作坊，包括：

• 科技園與LinkedIn聯手，根據LinkedIn AI運算法及大數據分析，教大家準備最搶手履歷。

• 跨國AI企業及科技園專家將介紹AI入門知識及發展，助你掌握不同工具的使用技巧，並預測今年生成式AI點影響各行各業。

• 參加者更可到商湯科技、德勤等領先企業，及HKSTP x ARROW Hardware Lab參觀。

GL Technologies (HK) Ltd的高級軟件工程師劉志能（Frank）上年11月透過創科高才招聘會，兩星期內見四份工，很快便決定由內地來港，加入科學園的新公司工作兩個多月，已十分推薦同行參加創科職業博覽2024：「我感覺香港的創科空間比北京大，能平衡工作和生活，令大家工作時更專注，下班時更放鬆！」

Frank上年11月透過創科高才招聘會，從內地來港工作，至今於新公司工作兩個多月。

「Talent Power Up」創科職業博覽2024詳情

日期：3月8日(五)

時間：10:00-18:00

地點：香港科學園

更多「Talent Power Up創科職業博覽2024」詳情，請即瀏覽：https://stp.hk/4bIlyKy

（資料及相片由客戶提供）