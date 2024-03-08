協成行與奧比斯開展一年合作　望助3萬人獲眼科服務及教育推廣

世界不少發展中地區，以至香港都有不少弱勢社群正在面對不同艱難處境而需要社會各方出力提供支援，其中成立超過75年的香港本地地產發展商協成行，一直致力在不同領域積極履行企業社會責任，對社區健康尤其關注。有見全球仍正面對眼疾的挑戰，協成行與奧比斯落實了全年的合作計劃，希望透過捐款及支持不同的護眼活動，幫助受到眼疾困擾的患者。今次合作包括提供眼科醫療服務、驗配眼鏡及推廣護眼知識等，預期可以幫助到接近30,000名海內外人士。早前一連9日舉辦的「奧比斯 • 協成行 眼科飛機醫院愛心行 2024」正是今次合作的首個活動，參加者可以參觀這架久別香港8年，由貨機改裝而成的飛機醫院，了解它扭轉無數眼疾病人命運的旅程。



開放參觀全球唯一眼科飛機醫院 與奧比斯同理念展開全年合作

協成行特別邀請了由方氏家族基金資助的學校登上飛機醫院，了解更多護眼教育及奧比斯的工作。

奧比斯在全球展開救盲工作超過40年，其集教室、手術室及康復室等醫療設備於一身的眼科飛機醫院至今已走訪86個國家，為偏遠地區醫護進行培訓，更邀請眼疾病人登機進行手術及治療，讓更多人成功重見光明。是次來港活動，讓超過3,000名參加者登上這架別具意義及全球唯一的眼科飛機醫院，並與機組人員及醫生面對面交流，了解他們的日常工作。

一眾學童與眼科飛機醫院的機組人員會面交流。飛機醫院接下來將會前往蒙古及孟加拉繼續對抗當地盲疾。協成行亦將繼續贊助奧比斯今年於香港舉辦的各項活動，推廣護眼資訊。

協成行發展有限公司董事總經理方文雄出席活動時就表示：「協成行相信為人帶來美好生活，創造幸福及夢想，才是從商的真正意義。協成行認同奧比斯『受人以魚，不如授人以漁』服務理念，因此我們展開了一個全年的合作計劃，成為協成行更新品牌後，推出的第一個大型社區項目。透過今次合作，希望向大眾推廣護眼教育，更為有需要人士成就光明色彩的未來。」協成行與奧比斯的緣分源於上年首次合作舉辦親子蒙眼瑜伽工作坊，邀請小朋友及家長參與，當中更包括講座分享不同護眼小貼士及設有VR小遊戲，讓參加者認識不同眼疾問題，同時對奧比斯救盲工作更了解。今次合作，協成行更決定身體力行，除了捐款，更鼓勵員工參與義工工作。隨著愛心行為今次全年合作揭幕，協成行將繼續全力支持奧比斯的活動，包括4月舉辦的「奧比斯慈善步行2024 – 放電嘉年華」，Madera Yoga亦會成為是次活動的瑜伽伙伴，帶領參加者蒙眼進行瑜伽，提升身心健康，同時讓一眾參加者以視障人士的角度，理解與日常不一樣的世界，從而學習保護眼睛的重要性。除此之外，協成行亦將在教育方面繼續出力，支持世界視覺日及參與奧比斯專為青少年眼睛健康而籌辦的教育活動，希望達成「協力成長」的目標。

協成行履行品牌承諾 支持600個慈善項目

協成行與遊沐合作舉辦「協作生活．遊社區」，邀請了來自筲箕灣的同學，陪伴老友記一起於大自然中遊戲，推動長幼共融。

今年1月，協成行推出全新品牌形象「Growing together 協力成長」，希望與持份者一起成長，合作共贏，成就更美好的未來。除了與奧比斯的合作，協成行過往亦一直奉行「取諸社會 用於社會」的信念，積極回饋社會，攜手兩個家族基金至今合共支持約600個本地、國內、甚至海外的慈善項目。協成行「以人為本」及「以善為本」的精神，備受認可，今年更獲香港社會服務聯會頒發20年Plus「商界展關懷」標誌。

透過不一樣的雙人蒙眼瑜伽體驗，小朋友與媽媽能夠切身處地代入到視障人士角度。活動更包括講座分享及設有VR小遊戲，讓參加者認識不同眼疾問題，同時對奧比斯救盲工作更了解。

協成行亦非常支持社企的工作，集團與遊沐合作舉辦「協作生活．遊社區」，在協成行的發源地筲箕灣舉行一系列大自然療癒體驗活動，帶領大家了解社區歷史文化及在城市中探索大自然，共吸引超過200位大小朋友報名。另外為了加強長幼共融，是次活動亦特意邀請了一班來自筲箕灣的同學，學習成為小小陪伴員，陪伴一班老友記，一同進行遊戲，體驗大自然的療癒力量。過去，協成行亦與多個非牟利機構合作，當中包括世界自然基金會、綠領行動、紅十字會等等，支持不同的活動以全面支援社區的需要，繼續為香港社會帶來正面影響，與香港協力成長。

（資料及相片由協成行提供）