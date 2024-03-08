中信資本呈獻 香港01經濟高峰論壇2023︰百年大變局中的香港經濟

2023年，全球走出疫情陰霾，香港社會全面復常，同時奠定「融入國家發展大局」的政策路向，「金融與創科並駕齊驅」的振興經濟藍圖。一如既往，《香港01》將舉辦第五屆經濟高峰論壇，雲集陸港兩地政商界翹楚與金融專家。



中信資本呈獻《香港01》經濟高峰論壇將於2024年3月18日舉辦，大會邀請了香港特别行政區政府政務司司長陳國基先生作主禮嘉賓。一連三場論壇主題，集思廣益綢繆新思維，為香港展機遇、增強發展動能構築新格局。

論壇主題：

主題一【香港金融中心的高質量轉型】

當今世界正經歷百年未有之大變局，中國正處在實現民族偉大復興關鍵時期。香港好，國家好；國家好，香港會更好。展望未來，香港的優勢不可替代，應用足用好獨有的制度基因，發揮國際金融中心的作用，服務國家經濟發展，為中共提出的全新金融理念提供支持和實踐場域。香港必須持續加強資本市場、人民幣離岸市場、應對國際資本衝擊的三大功能，在中美博弈、雙循環樞紐、高質量共建一帶一路上主動承擔新使命。

主題二【國家「軟實力」新思考：中共治理經驗對香港改革的啟示】

世界百年未有之大變局的「歷史之變」，最主要的體現是資本主義和社會主義兩種意識形態與社會制度的並存互鑒。中國共產黨以獨具特色的治理理念創造了舉世公認的發展奇蹟，更成為全球經濟治理秩序改革的推動者。香港長年為中西文明的交匯點，西方基於意識形態的民主敘事和中共以「第五個現代化」引領的治國理政和中國式現代化，也在這裏直接「碰撞」。香港要發揮一國兩制下「背靠祖國、聯通世界」的獨特功能，就必須準確認識追求治理現代化的意涵。

主題三【讀懂中國高質量發展 探尋香港破困良方】

中國經濟究竟怎樣了？全世界都在追問。西方普遍認為「中國經濟陷入危機」，值得注意的是，中央陸續提出供給側改革、新發展理念、中國式現代化，都是在號召理論創新和全方位轉型。轉型必然會產生陣痛和損失，然而，相對於拒絕轉型的代價，轉型的陣痛和損失是微不足道的。面對陣痛，中共總書記習近平進一步提出「必須把堅持高質量發展作為新時代的硬道理」，如何理解大變局下中國的高質量發展道路選擇？它對香港正發揮背靠祖國聯通國際的獨特角色，破解面對經濟轉型升級困局，又有何啟示？

活動完結後將有論壇重溫，請密切留意《香港01》專頁！