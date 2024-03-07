LIV Golf香港｜周五起粉嶺高球場舉行　期間或封路　禁的士上落客

獲大型國際體育活動頒授「M」品牌認可的「LIV Golf職業巡迴賽」香港站，明天（8日）起一連三日在粉嶺香港哥爾夫球會舉行。運輸署預計，賽事期間附近一帶交通繁忙，駕駛者避免前往粉嶺高爾夫球場一帶，的士不准於粉嶺高球場外及粉錦公路一帶上落客。



粉嶺高球場。（洪芷菁攝）

運輸署表示，為配合明日（8日）至星期日（10日）在粉嶺高爾夫球場舉行的「LIV Golf職業巡迴賽」，警方會在粉錦公路近大頭嶺迴旋處一帶，按交通情況實施人流管理措施及特別交通安排，呼籲市民前往球場盡量使用公共交通工具，預早計劃行程，避免因封路或交通改道延誤。

運輸署預計賽事舉行期間，粉嶺高球場一帶交通會較繁忙，駕駛者避免前往，的士不准於粉嶺高球場外及粉錦公路一帶上落客，需於清城路下車，粉嶺高球場的停車場將會預留予觀看賽事的人使用。

警方早前預計，每日賽事有6,000名持票觀眾入場，將有人群管制措施，當高球場附近交通嚴重擠塞時會安排改道，呼籲觀眾乘大會穿梭巴士或公共交通工具。當局亦已借出被政府收回的舊場做停車場之用，料提供2,000至3,000個泊位予持票觀眾使用。