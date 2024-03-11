恒基3月辦連串藝術活動　中環海濱變220米藝術長廊　市民免費打卡

3 月份藝術氛圍籠罩香港，多個本地及國際藝術活動陸續舉行，其中恒基兆業地產有限公司（恒基）舉辦「Henderson Arts @ Central」藝術活動，聯同10名國際及本地藝術家，在旗下多個中環建築舉辦連串免費藝術活動，希望將藝術由中環海濱帶入核心地帶，邀市民一同感受氣氛。



當中中環民耀街新海濱3號項目，將安排2位本地藝術家以圍板化為220米藝術長廊，以繽紛風格展出香港地標。另於藝術商廈H Queen’s展出8位不同國籍的女性藝術家包括視覺藝術、雕塑、數碼裝置等作品，市民可免費入場參觀。



以The Henderson作靈感的藝術展覽「聚光：傳承到未來」，由8位不同國籍的女性藝術家創作出視覺藝術、雕塑、數碼裝置與流動影像作品。（恒基提供）

「Henderson Arts @ Central」藝術活動總共有3個環節，其中「The Henderson 『聚光：傳承到未來』」在中環皇后大道中80號藝術商廈H Queen’s舉行，8位不同國籍的女性藝術家以The Henderson及知名的扎哈・哈迪德建築事務所（Zaha Hadid Architects）為靈感，創作視覺藝術、雕塑、數碼裝置和流動影像作品，展現光影、物質與動態的相互交織，展覽由3月9日至4月6日舉行，免費開放予公眾參觀，事前毋須預約。

此外，恒基3月份亦會聯同6間國際畫廊在H Queen’s舉行多場展覽，同樣免費入場，冀以藝術連繫社區，支持香港發展成為中外文化藝術交流中心。

恒基地產將中環新海濱3號項目化身為全長220米的藝術長廊。（恒基提供）

另外，集團在中環民耀街新海濱3號項目，舉行藝術活動「Realising Central Cityscapes」，今次聯乘2位本地年青藝術家，包括城市畫家趙綺婷和藝術家林雅儀，利用全新畫作將項目圍板化為藝術長廊，全長220米的作品中加入多個香港特色元素，大自然景觀之外畫上香港多個地標建築，包括The Henderson、國際金融中心、太平山、終審法院大樓、天星碼頭等，以鮮明筆觸及創意展現香港國際城市的獨有魅力，將藝術文化體驗融入中環和海濱長廊之中。

趙綺婷負責部份將於3月25日在中環海濱展出。

林雅儀負責部份現時已在中環海濱供大家欣賞。

活動由本月7日起開始展出，免費開放給市民欣賞，其中趙綺婷負責部份本月25日開始展出，她表示其作品以萬花筒為創作意念，顏色比較繽紛，亦是首次創作如此大型作品，她指創作意念源於疫情過後大家終於見面，有望予全球不同國家人士及市民觀賞，甚具挑戰亦興奮。

H Queen’s是集團旗下香港首幢藝術商廈。（恒基提供）

趙綺婷和林雅儀亦將為基層兒童舉行藝術工作坊，望讓他們都能從藝術中享受樂趣，放鬆心情。