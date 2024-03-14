轉化科研落地　城大HK Tech 300助年輕人開展初創路

不少港人或有想過創業做老闆，但創業講求技巧、際遇和資金，大部分人可能因此打消念頭。香港城市大學（城大）於2021年推出「HK Tech 300」計劃，不但為年輕人提供成立初創的啟動資金，更於科研技術、營商策略等各個層面，為初創帶來相應導師「指點迷津」，雙方關係更謂亦師亦友，促進其科研成果轉化為實際應用。其中兩間本土初創便在HK Tech 300支持下正努力打出名堂。



全方位培訓 發明者親授專利技術

城大的大型創新創業計劃HK Tech 300，透過提供創業培訓、種子基金、天使基金、共創空間、導師、與工商界建立網絡等支援，協助有志創業的城大學生、校友、科研人員和其他使用城大知識產權的人士成立初創，開展其創業之路。

智研創科（Invisible Tech）是一間做音響科技的本地初創，包括使用回收的木材廢料及舊傢俬，生產音響設備和STEM音響教學套件，獲HK Tech 300的天使基金投資。

Invisible Tech的創辦團隊坦言，項目本為他們創辦成員的大學畢業作品，透過參加HK Tech 300，發現城大一項與聲音相關的專利技術，相當適合應用於其項目之中。創辦人之一的張毅鏗（Henry）說：「這項技術只需要一個兩聲道的音響系統，就可令人置身於環迴立體音效的環境之中，提升用家的沉浸式音響體驗。」經HK Tech 300穿針引線，團隊更認識了專利技術的發明者——已退休的城大電子工程學系曾偉明教授。

Invisible Tech聯合創辦人張毅鏗（左一）、李柏如（左二）、專利發明者及技術顧問、已退休的城大電子工程學系曾偉明教授（左三）與團隊成員和戰略合夥機構代表合照。

緊貼市場需求 調整「落地」科研

Invisible Tech與曾教授一拍即合，更在相互交流下研發出第二代產品。曾教授回想，其研究最初是用於應用程式，用家需先行於手機或平板電腦上錄製或下載音源，「當時Invisible Tech團隊提出，現時年輕人大多從串流平台直接播放音樂，於是我們著手研究如何調整。」

目前，曾教授的技術可兼容串流平台之音源，以至播放時同樣具3D立體聲的效果。另一創辦人李柏如（Patrick）補充說：「曾教授的技術基本上可應用於所有音樂載體與平台。我相信市場上較少產品，可在無需使用耳機的情況下，達至這種音效。」

Invisible Tech現時主力研究環保再造音響，當中的「音響家具」更已開始與亞洲區的零售商合作。曾教授認為HK Tech 300對本地初創發展幫助甚大。他說：「最初研發專利時，沒想過最終製成品是如何。我很開心，看到大學的科研技術『落地』供業界應用，而HK Tech 300正是一個很好的橋樑。」

圖為Invisible Tech以紅酒箱製造的STEM音響教學套件。

Invisible Tech的「音響家具」已開始與亞洲區的零售商合作。

建構人際網路 制定可融入市場的解決方案

Locolla也是HK Tech 300天使基金投資初創，其共享單車平台LocoBike相信大家並不陌生。公司目前是全港唯一共享單車服務供應商，透過人工智能及物聯網（loT）技術，準確定位單車位置及快速解鎖，為市民提供低碳出行選擇。

Locolla創辦人及行政總裁程俊豪（Ken）是城大電機工程學系博士生，其HK Tech 300創業導師林曉鋒教授，不但是薈港資本有限公司行政總裁，也是城大電機工程學系特約教授、為Ken的博士導師。Ken直言，林教授不但在人工智能與物聯網技術上提供指導，其投資人的身分也為公司帶來業務上的支持。

Ken說：「林教授不但為我們帶來投資的資金，助公司擴大業務、研發新產品和拓展市場，我們也一起進行每星期無間斷的研究會議，深入討論業務策略、技術挑戰和市場機會，並共同制定解決方案，助我們的業務可持續發展。」

林教授直言，經常跟Ken分享學術和管理兩方面的知識，包括如何運用深科技來解決現實生活問題，同時要加強與大學教授的科研合作，並建構人際網絡，以能成功將學術知識運用於商業營運之中。他說：「HK Tech 300是一個龐大而開放的創業加速器，不但資助年青人創業，而且成功連繫學術與創業，結合工業界及投資界的有心人，共同打造一個良好的創科生態圈。」

Locolla創辦人及行政總裁程俊豪（左三）與其HK Tech 300創業導師、薈港資本有限公司行政總裁林曉鋒教授（右二）。

Locolla的共享單車平台Locobike目前是全港唯一共享單車服務供應商。

「城大創新學院」登場 理學碩士現正招生

由科研成果轉化為實際與市場接軌的產品及服務，資金、科研與工商業界的支援缺一不可。Invisible Tech團隊認為HK Tech 300提供的資金與支援，助團隊不斷提升技術以至商品化，令產品可在短時間內面世。Ken則認為計劃有廣泛的人際網絡，匯聚不同領域的專業人士和企業家，並吸引更多外部投資機會。

HK Tech 300至今已有超過1,600人參與專業培訓，培育超過690支獲頒10萬港元種子基金的初創團隊，逾130間初創公司各獲批出最高達100萬港元的天使基金投資。另有超過170位資深工商業家和企業家成為創業導師，並有90多家公私營機構作策略合作夥伴、共同投資夥伴和支持機構。

為了進一步推動創新和創業教育，城大於今年一月成立全新的「城大創新學院」，將提供一系列適合本科、碩士及博士學生修讀的創新創業學術課程，當中的理學碩士（創新創業）學位，現正招生。同時身兼學院特約教授及學院顧問的林教授透露：「學院最大的優勢是能夠聘請業界創業成功的領袖來教授創業課程，提供最新貼地的商業營運所需的經驗及知識，並且分享實戰的策略及例子，更適合創業者的需要。」

學院將透過HK Tech 300計劃形成的創新創業生態圈，促進官產學研合作，提升有志創業年輕人的實戰經驗，以培育更多科創人才及深科技初創企業，將科研成果轉化為實際應用，以發展國際領先的創科生態系統。

如有興趣了解HK Tech 300更多，請即瀏覽：https://www.cityu.edu.hk/hktech300/zh-hk

如有興趣了解城大創新學院更多，請即瀏覽：https://www.cityu.edu.hk/svie/academy-of-innovation.htm

（資料及相片由客戶提供）