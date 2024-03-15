東華三院《啟德．東寓》正式竣工入伙　冀為住戶打造互助共融社區

由特區政府房屋局資助的東華三院過渡性房屋《啟德．東寓》日前舉行竣工入伙祈福儀式，並由房屋局局長何永賢太平紳士、房屋局副局長戴尚誠太平紳士、九龍城民政事務專員蔡敏君太平紳士、秀茂坪警區指揮官謝翠恩總警司、東華三院主席韋浩文及董事局成員到場主禮。此項目提供519個單位，為約1,460名市民提供適切住所，韋浩文主席希望項目可協助部分基層家庭改善其居住環境，並透過舉辦不同活動，加強社區凝聚力，並為住戶打造充滿活力的溫馨社區。何永賢局長亦形容項目充分發揮鄰社互助的獅子山精神。

攝影：蘇煒然



東華三院推出過渡性房屋項目 緩解房屋短缺問題

長久以來，房屋短缺問題一直困擾港人，而居住在劏房及居於環境不理想的人士更有急切的住屋需要。有見及此，東華三院近年支持政府的房屋政策，推出3個過渡性房屋項目，日前舉行竣工入伙祈福儀式、由房屋局資助及東華三院統籌興建及營運的《啟德．東寓》便是其中之一。

《啟德．東寓》於2023年2月開始動工，今年3月便完成竣工，可以入伙。

此項目鄰近啟德大道公園和啟德海濱長廊，步行至啟德港鐵站只需3至5分鐘，附近亦有多條往來港九的巴士路線，社區設施和配套十分完善。項目提供519個單位，當中分別有1至2人單位、2至3人單位，以及3至4人單位及無障礙單位，每個單位均附設煮食空間及洗手間，並可為約1,460名市民提供適切居所。

項目設施多元化 以打造活力溫馨社區為目標

儀式當日，東華三院主席韋浩文和房屋局局長何永賢太平紳士到場擔任主禮嘉賓，其中韋主席表示過渡性房屋具有意義和成效，是能夠在短時間內改善基層家庭居住環境的可行方案。他希望住戶入伙後能透過不同活動，促進社區凝聚力。他說：「《啟德．東寓》由去年二月開始動工，很高興差不多一年的時間已完成及迎來入伙的日子，我謹代表東華三院，衷心感謝特區政府房屋局的資助及大力支持，亦感謝各政府部門及協作單位一直以來的幫助。

由特區政府房屋局資助的《啟德．東寓》設置了不同的共享空間，讓住戶能參與各種的音樂、文化和體育活動，將來亦會舉行不同類型的活動同講座，以及提供更多服務，為住戶建立一個充滿活力及溫馨的社區。」

東華三院主席韋浩文希望住戶入伙後能透過不同活動，促進社區凝聚力。

何永賢局長亦表示項目的各項活動和設施，旨在打造互助社區，而這正是獅子山精神的典範：「《啟德．東寓》此項目自推出以來，共收到約2,400個申請，反應非常熱烈。這個項目正好體現出獅子山精神，將社會各界善心及資源集結在一起，團結互助，造福更多有需要的人。我們期望日後隨著住戶搬上傳統公屋，該單位可以讓給下一輪有需要的人，加快過渡性房屋單位的流轉，幫助更多有需要的家庭。」

房屋局局長何永賢太平紳士表示，項目自推出以來，反應非常熱烈。

竣工儀式既成，代表居民亦正式入伙，其中與爸爸同居的陳先生就喜言：「以前住的地方非常狹窄，爸爸坐的輪椅難以完整地打開，日常出入都不太方便。我們十分高興今次可獲分配入住《啟德．東寓》的無障礙單位，空間非常方便輪椅移動。我們預計四月初便正式入伙，很期待之後在這裡展開新生活和參與各種居民活動。」

房屋局局長何永賢太平紳士（右四）、房屋局副局長戴尚誠太平紳士（左二）、東華三院主席韋浩文（左四）及董事局成員，與住戶陳先生（左三）進行交匙儀式。

吉祥物－「過渡鳥」為入住的家庭帶來正能量

為標誌東華三院籌建的首個過渡性房屋項目正式完成及入伙的重要時刻，東華三院正式發佈吉祥物－「過渡鳥」。「過渡鳥」由東華三院莫羅端華綜合職業復康中心的藝術家，為由特區政府房屋局資助的《啟德．東寓》項目設計的吉祥物，寓意東華三院將陪伴各住戶在正式上樓前，在此過渡性房屋項目安心入住，並將更多色彩、活力及正能量帶給每一個入住的家庭。

「過渡鳥」寓意東華三院將陪伴各住戶在正式上樓前，在此過渡性房屋項目安心入住，並將更多色彩、活力及正能量帶給每一個入住的家庭。

機構鼎力贊助和捐款 善心滿載

而是次項目亦得到各機構鼎力贊助和捐款，協助購買單位內的不同電器，包括「譚兆慈善基金」港幣超過380萬元為住戶購買抽氣扇、電熱水爐和冷氣機，以及「中華電力有限公司」贊助港幣超過103萬元購置洗衣機，為住戶提供基本生活配置。

項目提供519個單位，當中分別有1至2人單位、2至3人單位，以及3至4人單位及無障礙單位。（圖為2至3人單位）

如有興趣了解由房屋局資助的《啟德．東寓》更多，請即瀏覽： https://th.tungwah.org.hk/

（資料及相片由客戶提供）