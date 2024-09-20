JACE陳凱詠靠百變形象養出自我風格！話題造型重溫證時尚地位

陳凱詠（Jace）自從休息後，一直密密出歌，繼〈百妖夜行的修行〉、〈間歇性休眠〉不到數個月，日前帶來新歌〈我養你 Pamper Ü〉，無論在曲風或造型上，都有著不同的感覺，予人百變形象。過去陳凱詠嘗試多個不同造型，有「百變形象」之稱，以下盤點她過往的6大搶眼造型，每每引起關注和熱議。



陳凱詠（Jace）造型盤點1. 大膽眉上瀏海

在剛出道的2019年時，Jace推出首部作品〈想突然〉，當時25歲的她，以一把清爽短髮，並大膽地剪出眉上瀏海，展現出「妹妹頭」的感覺。由於擁有一雙水靈大眼，這髮型更能突顯輪廓，並增加深刻印象，加上其年輕造型和氣場，令人不禁感嘆青春無限！

陳凱詠（Jace）造型盤點1. 大膽眉上瀏海 (IG@jacechw)

Jace曾大膽地剪出眉上瀏海。 (IG@jacechw)

陳凱詠（Jace）造型盤點2. 標誌性高馬尾

挑戰短髮後，Jace的下個歌曲〈想正常〉造型，卻是長髮才能紮的高馬尾，予人不同的風格和新鮮感。她以燈籠辮和珍珠，打造Y2K元素，並拉出頭髮前方的BB毛塑型，展現出強勢個性，同時亦讓人留有美國樂壇小天后Araina Grande的感覺，都能駕馭到女生型格爽直的一面。

陳凱詠（Jace）造型盤點2. 標誌性高馬尾 (IG@jacechw)

現時Jace間中亦會梳高馬尾。 (IG@jacechw)

陳凱詠（Jace）造型盤點3. 首位香港女藝人挑戰髮箍染

Jace曾嘗試多種層次挑染，當中最吸睛的髮型，便是那時超流行的髮箍染，而且她還是香港首位新生代女星挑戰造型，並因此引起話題，成不少年輕人心中的時尚指標之一。

陳凱詠（Jace）造型盤點3. 首位香港女藝人挑戰髮箍染 (IG@jacechw)

當年Jace因髮型引起不少話題。 (IG@jacechw)

陳凱詠（Jace）造型盤點4. 綠調當道

近年流行綠色的時尚單品，而Jace早在2021年已宣告對綠色的鍾愛，連推出的專輯《Processing》都是以綠色為題，其後更不時見她穿上綠色服服，在去年回歸推出的《Hatching》亦加入螢光綠的元素。

陳凱詠（Jace）造型盤點4. 綠調當道 (IG@jacechw)

不難發現Jace常用綠色單品或加入綠色元素。 (IG@jacechw)

陳凱詠（Jace）造型盤點5. 街頭民族風

一直以來不難發現Jace喜歡帶民族風的造型，如針織、頭巾及入膊背心等，而且結合街頭風襯搭，展現出Y2K的魅力。此外，她亦傾向深色和灰調的造型，可打造俐落線條感之餘，亦散發自然舒適的氛圍。

陳凱詠（Jace）造型盤點5. 街頭民族風 (IG@jacechw)

Jace 也愛深色調服飾。 (IG@jacechw)

陳凱詠（Jace）造型盤點6. 公仔掛飾

在新歌〈我養你 Pamper Ü〉中，Jace一貫其百變形象，於MV內展示多個搶眼的時尚造型，如她穿上一條綴有多個小熊吊飾的卡其色短褲，配襯大地色調上衣，帶有原野感之餘，糅合時下年輕人喜歡的公仔吊飾，締造出個性感覺。

Jace 穿上一條綴有多個小熊吊飾的卡其色短褲。 (IG@jacechw)