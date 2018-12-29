【My Choice】倫敦乾凍天氣最易脫皮！實測保濕油最具急救功能！

早前到了倫敦一回，由凍極有限的香港，飛往真正感受到寒冷冬天的倫敦，面對溫差和濕度的落差，已知不能把在港的護膚品照版煮碗，於是帶了一堆化妝品及護膚品，實測保濕表現，讓氣溫漸降時，香港的女生也可以好好準備。

攝影：黃寶瑩

筆者在七月初到訪泰國時也做過一次實測，以防油、防汗為標準，比較簡單直接。這次要測試保濕功能，因為工作由早到晚都在倫敦街頭東奔西走，化妝品及護膚品的表現無所遁形，天氣轉冷，希望能成為妝品換季的參考。

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香水部：把英倫香氣帶回鄉 焦糖海鹽有恰恰好的甜度

到泰國帶了偏向活潑清新、柑橘調作基調的Atelier Cologne Orange Sanguine以配合炎熱天熱，到了英國必須選擇沈穩，甚至回暖的香氣，才能配合寧靜又規行矩步的英國氣息。把接近150年歷史的Penhaligon's帶到英國似乎有點傻，就像是把香水帶回鄉，但實在沒有一瓶香水比它更適合。

Portrait系列的獸首家族：

+ 9 + 8 + 7

Constance是品牌的新作，亦是Portrait系列的成員之一。這瓶頂著山羊首的褐色香水，形容著老英國時的跨時代女性，當其他女性仍活在馬甲束腰中，她已經穿著褲子，非典型的個性引來萬千的裙下之臣。

雖然香氣的前調是辣椒和荳蔻等東方香調，但並不距人於千里，皆因中調的焦糖海鹽更為明顯，像是一杯混入了焦糖漿的Masala Chai Tea。東方辛辣加上後調的煙草和羊絨香，暖流由鼻腔流入身體，讓人由早到晚的回味無窮。

護膚部：由面到腳轉用油 翌天亦有保濕感！

在英國那幾天都沒有下雨，感恩之餘亦知乾燥非常，也深感把部分護膚品轉為油質是明智決定。當中包括Skin Ceuticals的全能抗氧修護精華CF，產品以減少色素沈澱和抗氧化為賣點，質地介於油和液之間，吸收度快，故此用量也較多，但使用後翌日脫皮情況明顯改善，是急救乾肌的好幫手。

在身體保濕方面則使用SKIN OWN的body illuminator，手臂只需用上兩、三滴油，也可加強上特別乾燥的腳跟位置，充滿天然味道又不難吸收。

睡前的保養，則以Orgaid Organic Sheet Mask套裝和雪花秀的滋陰生人參煥顏精華露為主。前者是美國有機品牌，主張零動物測試，內含抗老、乳酪和維他命C三款面膜，當中乳酪的氣味怡人，亦具溫和的保濕力。最叫人喜愛的，是使用了全球首創的有機面膜紙質Ecoderma，不但比傳統的紙面膜環保，也是我用過最貼面的面膜。

後者含人參精華，質地偏凝膠狀，推開後是驚喜的清爽，翌天卻保濕又不帶緊繃，是恰到好處的補水力。配合能促進眼部肌膚血液循環的Jurlique草本亮肌眼霜，偏水狀的質地令用量少卻能輕易推開，同樣清爽又保濕，也減少遮瑕膏出現浮粉或乾紋的情況。

底妝部：韓國cushion驚喜地保濕！

因為未能預計皮膚對英國天氣的反應，所以出行前準備了兩枚粉底、一個氣墊粉底，誰知道粉底們全軍覆沒，保濕力不足，不但兩額浮粉、鼻翼也有脫妝的情況。

因為韓國和英國天氣有落差，沒想過最後陪伴整個旅程的是PONY EFFECT的氣墊粉底。對比曾經試過的韓國氣墊粉底，PONY EFFECT的質地偏薄，卻同時有優秀的遮瑕度，暗瘡印和泛紅位置輕拍兩下也能遮蓋。半天的工作過後，通常只有鼻翼位置會出現浮粉而需要處理，整體表現理想。

唇妝部：霧感又「無感」 才是舒適的唇妝時尚

挑粉底這環雖然有點小出錯，但唇膏一環卻並沒失手，挑選的三支皆表現良好。白天潤澤感的代表是MAC的see sheer，不少人總覺得品牌的唇膏較乾，在英國更會乾上加乾。事實上see sheer屬lustre的質地，相對地保濕度較高。顏色也是帶透明感的珊瑚橘色，儘管素顏也能顯好氣息，也適合大多亞洲女生的膚色。

紫紅色唇膏的「出事率」高，紫色太多會變中毒、紅色太多則平平無奇、太亮也有欠正式感。故此為晚間挑選的霧感唇膏是YSL的絕色啞緻唇膏#222，作為霧面唇膏也不會有乾燥感之餘，暗紫紅調中的比例也恰到好處，單計色調獨特難求一環，已值得入手一支「看門口」。

要數今年最令人深刻的唇膏作品，必數Make Up For Ever的Artist Lip Blush。與其稱其為霧面，更能稱為「無感」，大多霧面唇膏塗上唇後，總會留下明顯的膏感，但這枚卻輕如無感，有時會忘掉自己塗了唇膏。另外它的持久度同樣驚喜，卻不難卸除，無論在倫敦還是香港，同樣表現出色。

在倫敦也有入手美妝及護膚品：

+ 3 + 2

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