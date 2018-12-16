【長外套穿搭】學黃智雯、王君馨顯瘦、增高秘訣　必襯這3種單品

天氣漸變寒冷，衣櫥裡的大衣終大派用場，本季的流行款式，不僅有復古風的格紋圖案，還有長版外套！不少人或會想，這類型都較難carry，怕原來不高的身形，變得更顯眼，猶似「小孩穿大人衫」。不過，若利用一些小技巧，其實也可輕易穿出時尚感，視覺身高亦「有增無減」，是冬季的常用配搭單品。

長外套一般只露出小腿，會令雙腿比例減少，個子易顯得較矮，因此只要將比例拉長，穿高腰的衣物，便能避免雙腿變短的錯覺，反而更顯高挑，散發成熟的知性魅力，黃智雯、王君馨、倪晨曦、Heidi和Jessica等女星也巧妙運用穿搭技巧，顯時尚又保暖。

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Heidi運用闊腳褲，打造復古的運動風格。(@heidibibe)

本季較流行「上窄下闊」的配搭，因此愈多人選擇闊腳褲，除了高腰款式能顯高，露腳踝的長度，亦讓雙腳看來更纖細，更添女人味。Heidi穿深藍企領上衣，肩位的直紋和波鞋，充滿休閒運動風格，配以報童帽和格紋外套，亦帶點復古味道，為減輕累贅感，她也把頭髮紮起，看來非常利落。

配搭闊腳褲，還可打造以下造型：

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王君馨利用百褶裙，營造高貴典雅的知性美。(@gwgurlie86)

同是闊身的百褶或A字裙，亦是不少女星的選擇，予人份外典雅的感覺，既成熟得來，亦散發知性魅力。王君馨的造型以大地色系為主，運用米白色trend coat和杏色百褶裙，打造猶如法國女生的衣著品味，不僅簡約，與膚色近似的衣物，亦帶出個性溫婉的特質。她的上衣則使用較沉的顏色，能平衡整體單調的感覺，亦加入透視元素，以減輕暗沉感。

配搭百褶或A字裙​，還可打造以下造型：

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Jessica愛穿高跟鞋，ankle boots亦不例外，亦為其大衣造型更添個性。(@jessica_syj)

顯瘦的衣物，Ankle boots絕對不能少，能將雙腿比例顯得更長，剛剛好的筒型高度，看來亦較有個性。Jessica將大衣包裹身體，並將帶有扣子的腰帶打結，以配合袖子，亦減輕整體沉悶感。女生或會怕ankle boots顯腿粗，而Jessica則穿較不貼身的八分皮褲，於褲子和鞋子間，露出一點空隙，使腳踝若隱若現，減少予人小腿粗壯的錯覺。

配搭ankle boots，還可打造以下造型：