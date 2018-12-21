【聖誕節】約會造型用一頂帽子搞定！4款大熱冬日帽子造型教學

說到冬天造型及實用性兼備的配飾，怎麼能少得一頂帽子？ 一頂帽不僅能夠拯救不想洗頭的日子，而更重要的是能給寒冷的冬天帶來無限溫暖感，也能不需花太多時間打扮，就可以瞬間變時髦出門！想聖誕造型更美更有焦點，就用上帽子這一大神器吧！

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一頂帽不僅能夠拯救不想洗頭的日子，而更重要的是能給寒冷的冬天帶來無限溫暖感，也能不需花太多時間打扮，就可以瞬間變時髦出門！想聖誕造型更美更有焦點，就用上帽子這一大神器吧！

針織冷帽

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每個人衣櫃裡都必備的冷帽，是不論男女在寒冷天氣保暖的常見單品。它既保暖又百搭，基本上適合各種風格的配搭。冷帽雖然易十分易襯，但也有需要特別留意的地方。如果你臉大還是不要挑選短版的冷帽，也不要買尺碼太小的冷帽，因為它會貼合包覆著頭部，讓頭型顯得圓渾，配上一張大圓臉的話就只會落得把自己的變成一個「圓形球體」的慘況。

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怕弄巧反拙的，可以選擇有垂墜感的帽子款式。它最不挑臉型也能帶出濃厚的冬日感覺。此外，臉型較短式或是較圓的女生千萬別讓帽子遮住整個額頭，不妨把帽子稍為戴高一點，而且記得在前額位置保留一點瀏海會更好。

聖誕造型建議：

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如果在想讓自己顯得具有甜美的少女氣息的話，可以嘗試尖頂的冷帽。耳下的頭髮用捲髮器微微夾曲，加強整個髮型的蓬鬆感，感覺會來得比直髮顯得更加柔美浪漫。而冷帽可選擇與外套相同的色系，增加造型整體的和諧統一感。

更多冷帽造型參考：

畫家帽/貝雷帽

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在文青風及復古風盛行的當下，畫家帽的人氣可以說是長年高居不下。這種帽款具有法式優雅風情，戴上以後秒變淑女，向來都是提升整體造型的聖物，加上它易於攜帶也不怕壓扁，一直都深受女生們的歡迎。不論是休閒感衛衣、文青復古風大衣，或是型格的皮褸，有了畫家帽的點綴瞬間有了獨特的氣質。不過由於畫家帽的帽型較扁，臉部輪廓會變得明顯，所以戴這種帽款要好看的話，對臉型有比較高的要求，好像是鵝蛋臉或是臉型稍尖的女生會比較駕馭得來。

聖誕造型建議：

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想在配戴畫家帽時來得更加吸睛，強烈建議各位女生可結合編髮進行造型！可以編上一條麻花辮放在肩上的一側，或是把魚骨辮編在背後，打造出小清新的氣質文藝。若然是不擅長編髮的手殘女生，那就簡單地扎上低馬尾或是低髻，其實已經一定能搶得高收視率！

更多畫家帽​造型參考：

紳士帽

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中性風的紳士帽可以優雅也可以帥氣。例如搭配皮靴和牛仔褲大即可把大男孩的風格立現，亦可配上連身長裙塑造出甜而不膩的少女風，混搭出各式各樣的造型也絕無難度。紳士帽還有一大項女生最愛的功能，就是十分顯臉小！帽沿可以有效修飾面型，無論是過多稜角的方型面或是圓潤的包包面，都可以優化面型的線條及比例，不管是長髮、短髮，曲髮還是直髮都非常適合佩戴。

聖誕造型建議：

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在衣著搭配上，可以選擇配襯皮質或是麂皮質料的服裝及鞋履，加倍營造率性俐落的中性感覺。此外，用來配襯長裙也是一個相當好的選擇，型格之餘也有柔美氣息，十分合適合約會時穿搭的造型。

更多紳士帽​造型參考：

鴨嘴帽

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一年四季都常見鴨嘴帽出沒在造型上，扁長的帽沿可以防曬遮擋陽光，而換上燈芯絨、毛呢等冬天質料的鴨嘴帽更兼具了保暖功能，亦同樣有很好的擋風作用。有些女生可能會怕一般給人休閒及運動風感覺的鴨嘴帽過於稚氣，不過只要配襯得宜一樣可以散發出女人味！

聖誕造型建議：

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可嘗試以酒紅色系的連身裙與鴨嘴帽的搭配，看起來搶眼度十足，也能帶出節日的氣氛。想顯得較有街頭時尚感，又不失女人味的話，可配上今年秋冬大流行的長靴；要突顯青春活力可搭配運動鞋，讓舒適和時髦度兼備。

更多鴨嘴帽​造型參考：

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