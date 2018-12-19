聖誕想穿得時髦又好看？Party animal注意！必跟日模學穿搭！

轉瞬間已到12月19日，僅餘幾天時間就到聖誕節連假！不知道大家會如何度過聖誕夜？自己宅在家中，還是與伴侶或是親友一起出去玩？

未知會去派對的你準備好一條得體的party dress了嗎？如果你是party animal，總得要有一條好看的party dress看門口！今年大熱幾款party dress，雖然各有不同的感覺卻同樣時尚，保證你入手一條看門口絕不會後悔！

《The Great Gatsby》劇照

蕾絲連身裙

最近筆者去了一趟東京，當然把握機會到新宿逛了一逛，發現今季日本時裝店內均有推出黑色連身蕾絲裙。翻看時裝雜誌，亦發現當中不少編輯大推連身蕾絲裙，亦有不少日本女模親身示範連身蕾絲裙的穿搭技巧。始終亞洲女性的身型比較接近，跟著出名姿整企理的日本女模學穿技準不會出錯！

（圖片來源：ig@yuuuuukko_）

首先要留意，她們選擇的蕾絲裙，大多是花紋偏向簡潔，甚至會選擇拼布的設計，而且質地非常柔軟，大大減低蕾絲向來的媚俗感！在剪裁上，絕對要小心避免旗袍型剪裁的蕾絲連身裙，因為蕾絲＋旗袍型剪裁的裙子很容易就讓人流露一股強烈的風塵味道，與日本淑女的形象大相徑庭。

+ 4 + 3 + 2

要打造日本輕淑女形象，大家可以參考上述女星，小心挑選蕾絲材質的裙子之外，亦建議挑選剪裁較為俐落且型格的裙子，顏色方面可以揀選黑色或灰色，讓造型看起來更神秘及型格。另外，大家亦可如一眾女模一樣盤起頭髮，加添幾分淑女感。

珠片

（圖片來源：pinterest）

自今年初起，珠片party dress大熱回歸。試想想身上一襲珠片裙被club room裡迷幻閃爍的燈光照得發亮，絕對能讓你在人海中突圍而出，成為暗室裡的一道光。

大膽的朋友可以考慮入手一條連身吊帶珠片裙，不用擔心配搭出錯之餘，身上的連身珠片裙亦非常搶眼！而且今季亦不難找到連身吊帶珠片裙，在幾家小資女大愛的時裝店如Zara、COS、Monki等，都有推出不同款式及剪裁的連身珠片裙，價錢亦非常親民，不妨考慮入手！

如果未夠膽單以一襲連身珠片裙示人卻又被珠片裙吸引的朋友，不妨考慮如著名英國IT girl Alexa Chung一樣，以低調的素色冷衫配襯半截珠片裙，為造型加添一些亮點。又或可以入手一些帶有銀絲或金絲的連身裙，同樣搶眼耀目！

（圖片來源：pinterest）

絨質單品

去年天鵝絨單品強勢回歸，一件天鵝絨單品足以為你增添奢華感，宛如舊時代上流社會人士。今年延續天鵝絨熱潮，日本街頭不時都可以看到潮人於日常穿著天鵝絨單品。



走街頭風的朋友可以入手一條天鵝絨闊腳褲，配搭一件恤衫／圍衣，再加一條腰帶，已經時髦又好看！淑女風的朋友則可以考慮入手一條天鵝絨連身裙，再加一雙OVER KNEE BOOTS，打造瑰麗典雅的感覺。

+ 5 + 4 + 3

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