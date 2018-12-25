韓國72歲YouTuber化妝60萬訂閱　靠真心話上位：要小臉投胎最實際

雖然現時許多人都會拍片放到YouTube，但要做到真正的KOL，內容方面還是要令人看畢後留有深刻的印象，才能吸引一定程度的支持者。 韓國就有一位72歲的「阿珠媽」，於去年展開她的KOL生涯，拍影片放上YouTube，包括化妝教學、日常生活以及旅遊範疇的影片。至今，她的YouTube Chanel已經獲超過60萬名訂閱者；Instagram獲213K追蹤者，遠遠拋離一眾對手。

박막례是一位典型韓國老太，但她設有YouTube Chanel。(korea_grandma@Instagram)

72歲獲超過60萬名訂閱者

這位「阿珠媽」的姓名為박막례，燙髮有毛躁、臉上有皺紋，但感覺就是一個和藹可親的典型韓國老太，經營一家餐館，她所開設的YouTube Chanel為「Korea Grandma」，因此許多人都會親切地稱呼她做「嫲嫲」。

女生們會觀看KOL的YouTube，有部份原因都是因為能夠從中得到不同範疇的新資訊，包括有哪間新開的餐廳、哪個品牌出了新妝品、希望掌握正確的化妝技巧，令自己變得更美。박막례亦一樣，在她的影片中也能看到這些內容，亦如大部份KOL一樣會將自己打扮得花枝招展，喜歡亮麗的顏色，穿著大碎花的服裝。

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其他KOL拍攝的影片不外乎都是到新餐廳小口小口的品嚐新出的Tea set，亦會對所嘗試的餐廳、食物讚不絕口；拍攝教授化妝技巧的影片時，需拍攝多次，從中選擇自己最上鏡的角度，才會把它剪輯成影片放上自己的社交平台呢！

박막례喜歡拍攝化妝教學放上YouTube。(korea_grandma@Instagram)

박막례 (72세) 🇰🇷（@korea_grandma）分享的貼文 於 PDT 2017 年 3月 月 26 日 下午 7:15 張貼

影片只會說實話，埋怨是她生活的一部份

可是，박막례則完全相反。在她的影片中，她也會到不同的餐廳嘗試新口味，包括她平日比較少吃的意粉，不過遇上食物水準較差的餐廳時，她只會直呼「不好吃！」。

有品牌推出了新妝品或明星大熱色號，她也會去購買，就像她之前為了拍攝「少女時代」隊長太妍的仿妝影片，特意乘車到首爾購買她代言的化妝品來示範，不過卻一邊埋怨：「為什麼買化妝品要跑到首爾，好麻煩！難道用了這些化妝品就能跟代言人一樣美嗎？」。

同時，儘管박막례拍攝化妝教學影片時，仍懂得將產品放於手掌前，令鏡頭能夠focus於產品上，但她還是貫徹她的獨有風格。

按圖觀看박막례的「化妝真理」

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因孫女而成為KOL、機不離手

真性情的她因而得到了許多人追看她的影片，並成為日常娛樂之一。但說到她成為KOL的原因，莫過於是因為她的孫女Kim Yura。一次Kim帶嫲嫲去看家庭醫生時，醫生稱嫲嫲的3個姐姐也有腦退化的病歷，因此嫲嫲患上腦退化的機會亦會相對增加。

聽畢後，Kim決定辭去工作，帶嫲嫲四處旅遊。在旅遊的過程中為嫲嫲拍攝和後製成影片放上YouTube，希望與她留下回憶，卻意外令嫲嫲變得大受歡迎，於是便一直替嫲嫲拍攝影片，同時教她使用Instagram。

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起初，我花了兩個小時發佈一張照片；現在，我甚至會犧牲晚上睡覺的時間來玩Instagram，因為它太有趣了。 박막례

박막례與孫女Kim平日到處去旅行，欣賞新事物。(korea_grandma@Instagram)

現時，孫女Kim與嫲嫲박막례兩個人最大的娛樂便是共同經營社交媒體，以及到處走走，看看新事物，將生活記錄下來。不但嫲嫲感到高興，亦令Kim明白了一個最寶貴的道理。

「在製作YouTube時，我第一次開始思考年齡的意義，其實72歲的嫲嫲與我們並沒什麼不相同，她喜歡我喜歡的東西、她喜歡和朋友一起吃飯、和我一樣聊天。」Kim道。

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年齡差距有什麼問題？怕的是時間悄悄流走了

年齡阻礙，或許只是我們的偏見。除了數字上不一樣外，其實只要維持良好的心態，任何歲數的人也一樣，即使是比我們年長的人，一樣也會熱愛著我們喜歡的人和事，只要有耐性的指導他們，好好的溝通，他們一樣會樂於接受的。

只是，年齡的差距有機會為人帶來一個殘酷的現實，每當你在懷疑自己人生、虛度光陰之際，身邊長輩的身體亦會一天一天的老下去，因此盡可能多與家人溝通，珍惜相處的時間。

（資料來源：Culture Trip, Korea Exposé）