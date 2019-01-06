【告別單調】大耳環、絲巾、頸巾　五款「臉周配飾」為穿搭添層次

平常在路上看見那些會忍不住多看幾眼的女生，乍看之下休閒的穿著，卻能夠同時散發出輕熟感和女人味，這是怎麼辦到的呢？其實答案就是以穿搭讓臉部周圍華麗起來！搭編整理出幾個重點，利用妝、髮和配件小物讓整體散發出不一樣的氣息，快一起往下看！

1）成為絲巾達人

樸素且簡約的上衣就以光澤感的絲質絲巾為臉部周圍裝飾一下，瞬間就能打造出奢華卻煥然一新的印象，只需要代替髮帶隨性地繞在臉部打結即可。

只要在臉部周圍裝飾上絲巾便能讓樸素且簡約的上衣華麗起來，按圖看看絲巾怎樣配搭▼

+ 6 + 5 + 4

2）圍在脖子上的配件必須重視份量感

只要圍上擁有份量感的頸巾及披肩，就能讓整體的穿搭平衡，並展現出張力，也可以補足休閒服裝層次稍嫌不足的部分，一圈一圈圍起來的垂墜感更能展現優雅氣質！

有份量感的圍巾及披肩可以為休閒服裝增添層次，按圖看看頸巾及披肩怎樣配搭▼

+ 5 + 4 + 3

3）試著挑戰加入豹紋

臉部周圍添加豹紋圖案的困難度遠低於豹紋單品在服裝的搭配！今年只要做到配件上的豹紋點綴，就能瞬間展現流行樣貌。但是因為圖案在視覺呈現上較強烈，其他單品簡單化便是打造出輕熟感裝扮的守則。

戴上用豹紋點綴的飾品就能瞬間展現流行樣貌，按圖看看豹紋飾物怎樣配搭▼

+ 3 + 2

4）格紋帽及闊邊帽當作主角

要讓基本款穿搭更新為女人味樣貌時，就必須仰賴復古感的格紋帽子與看起來有氣質的闊邊帽，並搭配上衣的顏色展現整體感。

闊邊帽可以令基本款穿搭變得有女人味，按圖看看帽子怎樣配搭▼

+ 5 + 4 + 3

5）為耳朵添加華麗感的大耳環

為了襯托簡約的針織上衣，耳環是必須的。越大越能提高女人味，復古的圖案或幾何學圖案等等都能增添時髦感。

華麗的大耳環可以為整體增添時髦感，按圖看看大耳環怎樣配搭▼

+ 4 + 3 + 2

結語： 休閒感衣著只要混入這些元素與法則，就能夠瞬間提升輕熟感與女人味！有時候只是一個小小的改變，整個氣質就會變得很不同，下次對於衣櫃裡的衣服厭煩了，不妨試試不同的穿搭與配件利用，絕對會有煥然一新的感覺。

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原文：想要營造出女人味的休閒感，讓平時的穿搭有新奇感的秘訣，那就從「臉周裝飾」開始吧！

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