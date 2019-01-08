【金球獎2019】有時裝災難亦有彩蛋　最好看的裙子來自這個品牌！

去年因為荷里活#metoo風暴，一眾女星聯合於金球獎中以黑裙出現，以示不滿。 今年一眾女星改以印有#Timesup的手環示意，換言之，今年金球獎頒獎典禮不似去年一樣黑沉沉，而且更有意外驚喜！

今天一回到公司就聽到同事忍不住讚嘆：「金球獎個個都著得好靚啊！」

對於這句話，各有睇法吧。不過，的確不少女星的穿搭都十分值得大家學習及欣賞。特別是以下三位女星，無論裙子的選擇上，抑或是妝容、珠寶、髮型的配襯都恰到好處，令人有意料之外的驚喜！

（圖片來源：gettyimages）

Lucy Boynton

自從CELINE換帥之後，負面評價不絕，更有不少死忠表示對於HEDI SLIMANE筆下的CELINE大失所望。不過，剛公佈戀情、有份出演《Bohemian Rhapsody》的Lucy Boynton於金球獎中所穿的那襲CELINE金色連身裙，叫人有意料之外的驚喜。

（圖片來源：gettyimages）

Lucy Boynton精緻的五官、白晢的皮膚、窈窕的身型，再加上一頭淺金色秀髮，基本上可以carry到所有款式的衣服，就算是《Bohemian Rhapsody》內帶點浮誇的復古造型亦完全「唔出事」，更讓人覺得她那倔強又有靈氣的臉很合適特別的服飾。

而在昨日的金球獎頒獎典禮中，她選擇了一襲由珍珠金亮片製成的CELINE金色長袖連衣裙，再配上一對金色幼帶高跟鞋，搶眼之餘亦與她的膚色及髮色非常搭配。

另外，她亦十分聰明地保持了妝容及飾物上的簡潔。那襲金色長袖連衣裙已夠搶眼，若然再加上任何飾物，又或畫上濃豔的妝容，只會造成畫蛇添足的效果。現在她只簡單地梳理好眉毛，畫了簡單的眼妝突顯有神的眼睛。再塗抹一點粉色的胭脂及唇膏，就已經非常好看。

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Lady Gaga

以往Lady Gaga出席頒獎典禮總是以奇特形象示人。自近一、兩年轉變路線之後，她一改穿衣風格，卻常被指過於平實，毫無時尚感。昨日她於金球像上穿上一襲Valentino紫藍長裙，簡潔得來不失貴氣。

眼利的網友更發現這襲紫藍色Valentino長裙，無論在裙擺，抑或是澎袖的設計，甚至在顏色上，都與A Star Is Born第二版本中飾演艾莉的Judy Garland其中一個造型非常相似，懷疑Gaga是在偷偷地致敬，非常有心。

（圖片來源：gettyimages）

除了裙子之外，她佩戴的Tiffany & Co.珠寶亦非常吸睛！尤其是她頸上的Tiffany Aurora項鏈，更是Tiffany & Co.特別為她訂製而成，鑲嵌了超過300顆鑽石，中間最大的梨形鑽石更重20克，著實令女生一見心動！

除此之外，Gaga亦在頒獎禮中佩戴了Tiffany & Co.的鑽石花簇耳環以及三條Tiffany鑽石手鏈，包括鑲嵌重12克拉的梨形鑽石、欖尖形鑽石及明亮式切割鑽石鑲嵌的手鏈，完美配合她昨晚隆重的打扮以及其女王的形象。

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Rachel Weisz

（圖片來源：gettyimages）

Rachel Weisz她那張古典且知性優雅的臉孔，雖然是美麗好看，但在某程度上亦限制了她造型的可能性，難似Lucy Boynton一樣輕易穿上浮誇服飾而不令人覺得突兀。同樣穿上由Hedi Slimane設計的CELINE，她卻非常聰明地選擇了一襲較為低調的平口黑白禮服裙。不過，低調並不等於零設計，分層的荷葉邊細節加上修身的黑色裙子，正好突顯Rachel Weisz纖幼、高挑、鎖骨漂亮的身材優點。

配飾方面，她佩戴了由Cartier設計的Choker及戒指，為黑白的造型加添亮點，有畫龍點睛的效果。

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