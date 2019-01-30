【秋冬必備】復古文青俏皮咩都得！畫家帽你選對顏色了嗎

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撰文：瞌睡喵

去年大熱的畫家帽（Beret），依舊是今年秋冬的必備單品！擁有復古跟文青氣息的畫家帽不單止能保暖，還能提高造型度。還沒有畫家帽的你，趕緊考慮入手一頂吧！

眾所周知，去年非常流行大地色系穿搭，許多人的畫家帽都會選擇杏色或者駝色，但今年，最基礎的黑色畫家帽才是明星們和潮人的首選！簡潔的顏色和設計，無論怎麼搭配都非常有感覺。

韓星IU可算是畫家帽單品的代言人，有留意她Instagram的話不難發現她經常戴畫家帽，而黑色基本款是最常見的。黑色不但百搭，還能襯托膚色，非常顯白！

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畫家帽能完美地消化各種風格的造型，所以不用擔心自己適不適合戴，即使你是中性打扮，配上畫家帽也會是一種點綴。

畫家帽是復古和浪漫的代表配件，如果像泰妍一樣畫家帽搭配深藍學院毛衣，下身是深色的碎花裙，很有文藝復興跟英倫的氣息呢！

泰妍（Taeyeon – Tommy Hilfiger x W Korea October 2018）

若是衛衣或是復古格子襯衫，搭配上畫家帽，會增添了不少俏皮活潑的氣質。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「每個女生秋冬必備的「畫家帽」 你選對顏色了嗎？」​】

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