【小資首飾】泫雅「婚戒」僅500元？宋慧喬、高俊熙也愛上這品牌

韓國藝人泫雅，與男友E’Dawn愛得甜蜜，早前兩人不顧前經紀公司反對，雙雙決定離開公司，以情侶檔出席活動和拍攝海報，近日更簽約PSY公司，成為旗下藝人。兩人的情意，不只於社交媒體的合照，連情侶戒指也是別出心裁，為當地女星愛用品牌TROIS ROIS的婚禮耳環（婚戒）系列，當中他們配戴的位置，亦暗藏玄機。

泫雅改變以往強悍和性感的風格，轉為登對的簡約頹氣造型，淡淡的妝容，流露濃濃的愛意。(@hyunah_aa)

兩人大膽敢愛的行為，讓網民都感佩服，泫雅亦改變以往強悍和性感的風格，轉為登對的簡約頹氣造型，淡淡的妝容，流露濃濃的愛意。兩人早前遠赴巴黎拍攝畫報，相片引起一時話題，當中兩人所配戴的情侶戒指，更有不少網民搶購。這對戒指的特別之處，在於它原是一對耳環，既可當作首飾，亦是情侶的定情信物，而每隻價錢僅約500港元，幾乎任何人都能負擔，雖然物輕，但情義重。

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+ 5 + 4 + 3

兩人配戴戒指的位置，亦是值得注意的一點，因泫雅把戒指套在右手食指上，表示積極和勇氣，讓人不禁想到，她為了愛情，決定放棄麵包，並重新適應新環境。E’Dawn則是套在左手無名指上，代表著結婚，雖然戒指的位置，是在手指前節，沒有套緊，不過似乎都略有暗示，視對方為結婚對象。

戒指套在不同位置，均代表不同意思：

+ 4 + 3 + 2

宋慧喬早前拍攝《男朋友》時，亦曾配戴TROIS ROIS的耳環。(《男朋友》劇照 & TROIS ROIS官網)

不僅泫雅和E’Dawn，這品牌亦得到不少女星支持，宋慧喬早前在《男朋友》，所配戴的耳環，便是TROIS ROIS的今季款式，而走型格路線的演員高俊熙，也是這品牌的愛好者，還曾因拍攝海報時配戴，而讓貨品很快便已售罄。

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