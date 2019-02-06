Gossip Girl闊別6年重拍有望　Blake Lively不甘平凡穿搭具參考性

「Xoxo, Gossip Girl」，最後一次聽這句話應該是在美劇《Gossip Girl》於2012年最後播出的時候吧？ 劇集由2007年首播第一季，2012年結束第六季後，一直沒有開拍新一輯的《Gossip Girl》。終於，CW電視網主席Mark Pedowitz在早前承認正在籌備《Gossip Girl》的重拍項目。若然成功的話，相信一定會再次掀起話題性。

《Gossip Girl》有望再次出現於電視機上。（《Gossip Girl》劇照）

各位Fans，先來一次經典劇照回顧吧！你又記得幾多幕？＝＝>

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筆者觀看《Gossip Girl》時，還在學生的階段，每每與同學的討論話題總包含「煲劇」兩字，雖然劇中的校園故事和男女主角的生活走奢華格調，劇情一點也不寫實，但卻讓筆者與同學們感到羨慕，每次待新的集數一出，都要連續觀看數小時，隨後討論劇情，亦不少得高聲談論男女主角。

除了互相討論Nate（由Chace Crawford飾演）和Chuck（由Ed Westwick飾演）誰較有魅力（由Penn Badgley飾演的Dan總是被遺忘），另外，也會分成兩派，一方支持Serena（由Blake Lively飾演），另一邊則支持Blair（由Leighton Meester飾演），正如你我也會被問過「喜歡阿Sa還是阿嬌？」的問題一樣。

大概是富家女的關係，劇中Serena和Blair的打扮，甚少會重覆，有時會以色彩鮮艷的打扮出現，而有時則會以性感高貴形象示人，每次的衣著也極具時尚氣息，也令人於觀看劇集的同時，像是一併欣賞時裝表演一樣，成為女生們的穿搭教學。

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CW電視網主席Mark Pedowitz近日出席節目巡禮活動，指出正在籌備《Gossip Girl》的重拍項目：「不過仍然沒有達成共識，依然有許多的未知數，因為 Warner Bros（華納兄弟娛樂公司）跟兩位原劇幕後主腦 Josh Schwartz 、Stephanie Savage真的很忙。」

未知若今次重拍項目成功的話，闊別6年多後的Serena和Blair她們兩的造型又會如何？然而，在未有進一步消息之時，不如來看看Blake Lively和Leighton Meester在現實中的打扮吧！

Blake Lively

Blake Lively私下打扮也是以型格為主。(blakelively@Instagram)

比起Leighton Meester，Blake Lively在《Gossip Girl》中的打扮傾向型格、成熟，時時都會穿上皮褸與牛仔褲，即使是穿起連身裙也不會像Leighton Meester過於花俏與少女感。而現實中的她亦然，所選擇的服裝均是傾向簡單的款式，平日的她更愛穿上衛衣、冷織連身裙，強調舒適為主。

而出席活動時，她則偏好選擇完整已配好的西裝套款，或是以內搭襯衣搭配西裝外套和西褲，自行配襯出整體造型，散發型格的魅力。即使選擇裙款，她也不甘平凡的款式，十分著重剪裁與細節位，要麼選擇貼身剪裁呈現身體線條美，要麼就會選擇不規則裙襬款式，達到修身顯瘦的效果，同時大增吸睛度。

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Leighton Meester

對比《Gossip Girl》中的打扮，Leighton Meester的造型帶有一種法式風情。(itsmeleighton@Instagram)

於《Gossip Girl》的角色打扮中，Leighton Meester主要會穿得較花俏，所選擇的服裝無論色彩和圖案都非常多，而頭上的髮帶亦是她的象徵，但現實中的Leighton Meester似乎在打扮上並沒那麼浮誇。

雖然如劇中一樣，同樣愛穿上碎花圖案的連身裙款，不過所選擇的顏色傾向沉色與和暖的色彩為主，碎花亦沒有選擇大型、過於花巧的圖案，同時，Leighton Meester亦懂得避免太多的顏色配搭，在她身上往往只能看到單一或兩至三種顏色的配搭，因此絕無老套之感覺，甚至有一種法式風情的味道。

另外，她亦會如一般女生一樣，以Casual Wear打扮，最常以休閒恤衫配襯牛仔褲，輕易營造出層次感之餘亦不用花上太多時間打扮，但出來的效果則是既令自己感到舒適放鬆，亦讓旁人感到十分親民。