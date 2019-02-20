【Karl Lagerfeld】成CHANEL設計總監亦不怠慢：哀嘆過去沒有未來

昨日（2019年2月19日），時裝界傳奇人物，人稱老佛爺的Karl Lagerfeld去世，終年85歲。

Karl Lagerfeld一生活得精彩，就算身處變化萬千的歷史洪流仍然堅持他努力、不隨波俗流、不自哀自憐、堅毅不屈的處世態度。亦是因為這份獨有的處世態度，使他成為獨一無二的傳奇。讓我們一起回顧他的處世精神並從中學習吧。

（圖片來源：GettyImages）

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「我太忙了，才沒有時間玩Instagram那種東西 。」

近十年社交媒體取代傳統媒介，不少名人紛紛建立個人社交媒體帳號，擔心一不留神就被人淘汰。然而老佛爺卻堅持不用任何社交媒體：「我連Instagram長什麼樣子我都不知道，我寧願把時間拿去和貓玩。」

（圖片來源：IG@choupettesdiary）

「我最大的奢華就是不必為別人調整我自己！」

在這個眾聲喧嘩的年代，每個人都想別人看到自己。然而，老佛爺就算身在焦點之中，亦堅持每天都花時間獨處，更指「跟自己相處時一點問題也沒有」是他成功的秘訣。

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他曾經表示：「我熱愛人群，更熱愛孤獨，我需要有自己的時間充電，所以我無法每天24小時與人為伴…某些時候我需要獨處，我痛恨無法獨處的人」、「別說那些關於孤獨的陳腔濫調，對我來說，孤獨是種勝利，這是場人生戰役。從事創意工作的人，必須獨處，讓自己重新充電，整天活在聚光燈前，無法創作。」

據悉在午餐前的時間他只會自己一人在家創作，而且亦不喜歡跟別人一起晚餐。除了他的助理、傭人、廚師，以及愛貓之外，從沒有人看過他在巴黎的家呢。

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「工作讓我遠離無聊。」

對他而言，與其花時間思考在小小的方框上傳相片，就或花時間討好別人，倒不如認真工作，又或陪陪愛貓。

據悉他每天「如機器一般每天工作16小時」，生前堅稱永不辭職、會工作至動不了，就算年屆八十多歲依然努力工作。入行至今從沒休息過，除了擔任CHANEL設計總監外，同時擔任Fendi的設計總監，另創立了一個自己的品牌，從不怠慢。

別以為每天工作就是一件苦事，於他而言：「如果你不喜歡你的職業，那才叫工作。 當你喜歡上你的職業的那一刻，那就不再是工作了！」

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「我的工作就像是呼吸，因此要是沒呼吸的話，我可就麻煩大了。」

就算成為CHANEL設計總監，他工作時依然喜歡親力親為，更謙遜地稱呼自己為「勞工階級」：「我其實是勞工階級，但是我喜歡這個樣子，我對於有效率的工作以及將每件事情打理的完美感到開心，我可以在任何時間做我想做的事情。我將自己視為一位熱愛時尚的服裝設計師，而非一位創意總監，我並沒有和20位人一同工作。我喜歡親力親為的感覺：自己畫設計、自己去監督整個試身過程。」

據聞熱愛工作的他每次出門都會帶上4部iphone，3部ipod，以及1部ipad，好讓他把握所有時刻。

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「我不會煮飯，不會鋪床。我只會畫畫和設計。」

不少現代女性以可以兼顧工作與家庭而自豪，又或不敢公然表示自己不愛家務。然而老佛爺卻曾經表示「不做家務」其實也是一種生活哲學：「我母親從小就跟我說，你必須養成仰賴別人幫你做家事的習慣，因為這樣你就會更努力賺錢，才有能力請人幫你做事。」

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「我認為過度沉迷於舊時代氛圍，或是走不出過去光環的設計師是非常可惜的。你的工作並不是提醒別人你曾經達成什麼，而是你現在正在創造什麼。」

就算設計出無數精彩作品，同時成功延續CHANEL精神甚至帶來創新，他對自己仍然極度嚴苛：「哀嘆自己的過去，就是沒有未來的開始」、「一次的成功沒有意義，你得一次又一次的超越它，最好還能有所不同，如果你還留戀過去，隨便你！去守著現在的成就，無所謂，但我不是這樣的人」、「我的座右銘是過去無光彩，你做過什麼可不會生出利息來。」

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另外，他曾表示他從沒抽過菸，亦不喝酒，就連咖啡都不喝：「對我來說，我的雙手是用來畫設計圖的，根本沒有多餘的手去拿根菸！然後我也撥不出時間來喝酒，因為我倒頭就睡。」

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「小心別高估了自己，覺得自己比品牌重要。」

對自己如此嚴謹的他，成功了亦從不嬌傲：「我一直活得挺好的，但多半是因為我很幸運。」

「和Chanel與Fendi兩個資產破億的品牌簽有終身設計師合約，給予我相當大程度的自由——老實說，除了我之外也沒有人有這樣的機會。」

亦是因為這個想法，所以他更加珍惜機會，從不自恃先天才華而怠慢，反而努力工作，而且亦非常珍惜一起工作的夥伴。

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「我必須承認，我喜歡付給人相當好的薪水，並且非常討厭不這麼做的人。」

他曾經公開感謝一起工作的夥伴：「無論如何，我都無法自己完成所有事，這需要所有人一同來完成。畫出草圖並想出一部分的點子是我能做的，而剩下的部分我便愛莫能助，需要其他人幫忙。」

他非常感謝跟他一起工作的夥伴，並指不介意付出高的薪金，因為他明白自己想有一個好的生活水平，別人亦然。要使人工作愉快，除了不高聲責罵、不會開會之外，最好的就是讓團體成為一個家，以及讓大家都擁有良好的生活品質。

律己以嚴，待人以寬，讓他成為了成功且受人尊敬的時尚傳奇。

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