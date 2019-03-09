【法國女生】法式穿搭哲學：不化濃妝只靠紅唇、性感而不招搖

法國女人在大家的心中總是最優雅、有品味的代表，她們不崇尚一定要購買奢侈品，也不追隨走在最前端的潮流，卻還是可以舉手投足都美麗的讓人崇拜，到底法國女人有什麼穿搭秘密呢？

身上顏色不超過三個

基本的黑白灰之外，法國女生還很喜歡大地色系如駝色、米色、軍綠色，乾淨簡約的配色，從衣櫃拿出來不論怎麼搭都很難出錯。

▼​▼​黑白灰之外，法國女生還很喜歡大地色系，看看地道的法國女生示範吧▼​▼​

也喜愛印花、條紋、格紋

當然法國女人有時也會穿基本款以外的單品，像是印花洋裝可以展現女人味，條紋則像法國國旗配色一樣，藍色配白色或是紅色配白色都很受歡迎，最後的格紋單品也是歷久不衰的經典，無論是格紋西裝褲或是西裝外套都很常出現在法國女人的日常。

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喜歡紅唇

一抹經典紅唇替一整天的妝容帶來朝氣與女人味，既然嘴唇已經是焦點，臉上其他的妝感就可以減少，不畫大濃妝只靠紅唇來畫重點，就是法國女人自信的武器！

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善用配件

貝蕾帽、貓眼輪廓太陽眼鏡、領巾、藤編包包、皮帶和腰封等，都是法國女人喜愛的配件，如果穿搭較簡約就利用配件來增加個人風格。

▼▼穿搭較簡約就利用配件來增加個人風格！按圖看看法國女生的地道示範▼▼

不招搖的性感

法國女人的性感是不招搖的，她們很懂得利用適當的露出來展現性感，像是襯衫或是 T 恤挑選 V 領的款式，露的自然、有女人味，洋裝或褲子開衩的設計更是在走動間營造出若隱若現的線條。

▼▼法國女人很懂得利用適當的露出來展現性感 ，按圖看看法國女生的地道示範▼▼

不愛穿瑜珈褲、羽絨外套

像瑜珈褲這種機能性單品即使再方便，她們都只有在運動時才穿，不會當成內搭褲出現在外出裝束。而即使天氣再冷，法國女人都要穿大衣不穿羽絨外套，因為羽絨外套容易顯臃腫，而大衣相比之下就較深得她們的心。想要挑選法式感的大衣可以選擇有綁帶，又有寬鬆剪裁的長大衣，不僅舒適又有氣勢。

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結語： 即使每年的潮流都在改變，在法國女人心中的穿搭，依然有個舒適又不失美麗的樣子，那種不經意流露出的性感與自信，才是最值得學習的地方！

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原文：舉手投足都優雅性感的「法國女人風」，不追隨潮流才時尚！

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