【情侶穿搭】低調放閃指南　日本插畫師繪男女呼應pattern甜蜜感

和男朋友穿情侶裝出門也不一定要穿得像制服般一式一樣，學會同色系穿搭，低調放閃更具時尚感。

日本插畫家Natsuki以獨特的手繪風畫出日本女生的時尚穿搭，充滿細節感的單品，細膩的筆尖把日本流行文化從頭到腳呈現，好比把雜誌內的街拍照片畫出來。要是女生們在為日常穿搭煩惱，相信Natsuki的插畫能給你靈感。

如果今天不知道要穿什麼，就到Natsuki的Instagram尋找靈感。（IG_natsuki444）

有些男生不太怎麼愛穿搭，千叮萬囑希望他們於特別日子稍作打扮。然而他們對時尚毫無頭緒，結果還是穿回平日愛穿的那件毛衣與牛仔褲，真叫人沒好氣。Natsuki深知女生們的煩惱，特地畫出多款情侶穿搭，甜蜜又不落俗氣，和男朋友跟著穿出放閃情侶裝。

同色系穿搭

這個周末到主題樂園遊玩就和男友這樣穿吧（IG_natsuki444）

從顏色入手，從兩人各自的單品穿出和諧感。不必為情侶穿搭特地添置單品，利用現有的衣飾搭配出隨性俐落的感覺。自然的純色系容易配搭，沒有限定款式，只要維持風格的一致性便可，就算是沒有特別留意潮流的男生也可以輕鬆駕馭。

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「上下倒轉」穿搭法

「上下倒轉」穿搭法營造出自然而然的相襯感覺（IG_natsuki444）

「上下倒轉」是現在大熱的情侶穿搭，意思是把男女生的上下身色調倒轉，是個細心看才會發現的情侶穿搭，卻意外地互相呼應。若單色系穿搭略嫌沉悶，不如試試帶Pattern的情侶單品，色調分明的間條會是個不錯的選擇。

插畫已獲日本插畫家Natsuki授權刊登。

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