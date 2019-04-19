【蝸居大改造】智利建築設計師四招超實用收納大法　空間感倍增

你常常覺得自己的住屋空間很狹小，想多買什麼、在房內做些什麼都有些寸步難行嗎？專業建築設計師提供 4 個小空間的收納設計方法，重啟你的空間思維，讓你發現更多的生活可能。

文：女人迷性別編輯 Shanni

每天回到屬於你的住屋，總覺得它又擠又小，偶爾想多買什麼日常用品、逛街看到好心動的家具，總是要一再考慮。無法打造理想中的家，讓你越來越不知道怎麼跟這個空間共處嗎？智利建築裝潢師 José Tomás Franco 熟悉現代人的擁擠居家空間煩惱，於是提出了幾個超實用的小坪數的收納解決方法！在他眼中，這些看似充滿限制的迷你空間，實際上隱藏了許多彈性與機會。

1. 在床底下自製一個衣櫥吧！

José 建議，先找出那些在我們的房內總是無法避免的大型家具，接著結合這些家具與儲物空間，以增加它的功能性。舉例來說，臥室裡的床很重要，我們不能也不應該縮小它的尺寸。但一般我們最常見的床組架，床底的中空空間通常不太好使用，它太擠太小，也難以清潔。

因此，可以在床底下自製收納壁櫥，甚至可以在挑高房裡選擇抬高床組以架設衣櫃等。最簡易的方法，則是使用與房間風格相符的抽屜組合床組，可以隨你的個人喜好、需求做隨時的調整。而低層櫥櫃具有隱密性，也適合收納一些你較為私密、貴重的物品。

按圖看更多床底收納大法吧▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

2. 開始對你對你家的天花板感到好奇

在收納空間劃分上，我們也應該抬抬頭、注意到靠近天花板的區塊。譬如使用簡單的挑高層架，這不但不會影響整體房間的美觀，也能創造出你意外大範圍的收納空間。José 提示這樣的裝潢重點在於整體視覺與功能性的和諧，不論是單層層架或打造與天花板連接的系統性櫥櫃，你可以根據不同的房間高度與風格做設計上的調整。

按圖看更多靠近天花板區域的收納大法吧▼▼▼​

3. 讓牆壁不只是牆壁

接著，你應該對看起來死板板的厚重牆壁、樑柱隔板有更多的想像。它除了可以是隔間牆，它也可以是多元的收納空間。有時在重新裝修時，為了採光可能會拆除一些牆面，而有外露的樑柱。在不影響整體住屋支撐結構下，你可以將它設計重整為櫥櫃或層架。你將發現這些空間的增加，能讓你看見更豐富多元的生活靈感。

按圖看更多利用牆壁的收納大法吧▼▼▼​

4. 記得，所有空間都值得被使用，譬如抽屜

在僅有的坪數裡，你不能放過任何一個能精彩被利用的空間。諸如兩個櫥櫃中的尷尬角落、樓梯的結構思考，還有最常被忽略但最好用的抽屜空間！面對抽屜的利用，我們需要更錙銖必較，可以透過尺寸精確測量，思考所有物品更有效的收納方式。另外也能多利用市面上販售的內嵌式傾斜或旋轉收納，讓你重新思考抽屜裡的更多安排與機會。

按圖看更多空間運用的收納大法吧▼▼▼​

+ 3 + 2

打造收納空間一直是一個兼具理性與感性的思考。在理性層次上你想著各種解決收納空間的實用辦法，而同時在感性層次上，你也要相信，每個空間都有不同的能量與更多可能性；只要你花點心思去想，你希望與它產生什麼樣的關係，你希望它容納你多少生活？

譬如你希望這個房間內可以有一片書牆、你想要能坐下來好好化妝的角落，或者你需要能裝載你一天下班後疲倦的放鬆環境。我們相信空間是有情緒的，而這個情緒又是與它的主人，也就是你，緊密相依的。你想要什麼樣的家，你採取行動去打造它，接著你也會感受到彼此之間的關係逐漸獲得改善，而越加親密與和諧起來。

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：【如果你想】小小的家，容納更多生活：小坪數該如何打造收納空間？】

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