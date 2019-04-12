Super Girls成員Jessica宣布結婚　微胸女才能駕馭的性感：吊帶衫

香港組合Super Girls成員蔡明思（Jessica）昨日宣布結婚，嫁台灣金融才俊陳冠（Steven）。她昨日於社交網站分享相片，可見兩人相視而笑，而她手上則戴著一枚鑽石戒指，示意成為待嫁新娘，並笑稱「首先恭喜陳生，他燒了三輩子的好香，這輩子終於可以娶我回家。」

Jessica於社交網站宣布結婚，並分享與男友Steven幸福洋溢的相片。(@jessicatsoi)

除了Super Girls的表演工作，Jessica亦有自己的太陽眼鏡品牌，有時亦會參與美妝節目，分享打扮心得。Jessica身高有165厘米，加上五官清秀，雖然她的身形不算豐滿，前方沒甚看頭，不過她則把這特徵轉為優點，巧妙地透過衣著，展示剛好的清新小性感，不會過於小孩，也不會過於狂野，讓微胸女生也能仿傚，自信地散發自然性感。

Jessica穿V領連身裙更顯性感。(@jessicatsoi)

微胸女的優勢一：V領款若隱若現​、剛剛好的性感

不少微胸女生都怕被笑「波平如鏡」，猶似飛機場，然後把自己包得密不透風，遮掩這欠缺自信的部位。不過，這樣做有如「此地無銀」，愈收藏更深，愈顯心虛，故倒不如大方展示，以自信美的姿態取勝。

翻看Jessica的相片，可見她常穿V領衣物，不論外套、襯衫或連身裙，胸前領口都會弄成「V」字，因這樣可以令視覺更集中，營造一個較豐滿的錯覺。再者，微胸女生穿V領上衣不易走光，故能選擇較低胸的款式。比起豐滿的女生，每每穿V領就似刻意賣弄性感，微胸女生有種若隱若現的感覺，展露出剛剛好的性感。

+ 6 + 5 + 4

對豐滿女生而言，設腰線的上衣或運動型內衣，都是難選的款式。(@jessicatsoi)

微胸女的優勢二：穿設腰線款更舒適

高腰款是不少女生的恩物，不僅修腰，也能拉長雙腿比例，不過若是設腰線的上衣或連身裙，對豐滿女生而言，都是穿不到的款式，因她們的豐滿，都會令腰線提高，甚至壓住胸部，舉手的話，更會拽起整件衣服，便剪裁變得不合身。Jessica常穿修腰連身裙，設腰線的款式也是她的最愛，不僅身材顯高瘦，而且亦突出曲線，讓身體看來更豐滿。她有時亦穿運動型內衣，雖然貼身，但剛剛好的身材，不會感覺暴露。

+ 5 + 4 + 3

吊帶闊領上衣給人小清新的性感。(@jessicatsoi)

微胸女的優勢三：吊帶闊領款展小清新性感

微胸女生不宜穿闊圓領上衣，因前方的視線會被分散，令身形更顯平坦，不過吊帶闊領上衣則是建議的款式，而且還能增加性感的氣質。Jessica在炎夏時，有時會穿白色吊帶上衣，雖然露出胸口、肩膀和手臂，予人性感越線的感覺，但寬鬆的上衣設計，使胸部變得不顯眼，則平衡整體的性感尺度，反給人小清新感覺，更散發出甜美的氣質，趁夏天將至，大家不妨學起來。

+ 6 + 5 + 4

【第一屆武博】從李小龍到黃飛鴻，香港武術電影世界聞名，武博的「光影武林」隧道，以專業武術角度解構七套精選電影的武打場面，讓觀眾從大銀幕以外，真正了解武術的應用及背後理念。熱愛武術電影的你，必撐！5月3至5日，眼界．決定境界，九展見！ 按此立即購票 ; 按此瀏覽武博專頁