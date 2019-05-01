【101cm時尚達人】跟日本四歲得意妹學穿搭！一件單品襯多個造型

還記得你四歲的時候的穿著打扮是什麼嗎？相信不外乎都是迪士尼公主、美少女戰士等的卡通tee 搭配一件花花leggings，抑或是泡泡連身裙，一身俗氣的服裝，屢屢令你不堪回首。不過現在的小孩不一樣了，年紀小小的他們穿得可愛又時尚，每天的「#OOTD」比你我還時尚。

穿起大人般的穿著，擺出不失童真模特兒的 pose，配上天真的笑容與嘟嘟嘴，宛如袖珍版的時尚達人，真的可愛得讓人想抱緊處理。（mirukun_kanon@IG）

這次向大家介紹這位穿搭達人跟你平日看到的有點不一樣，因為她今年只有四歲！她的名字叫Mirukun Kanon，來自日本，她的媽媽每天都會為她精心打扮，更為她拍下每天的「#OOTD」，這些並不是一般小孩的服飾，而是現時日本最流行的穿搭，身高只有 101 厘米的Kanon，穿起大人般的穿著，擺出不失童真模特兒的 pose，配上天真的笑容與嘟嘟嘴，宛如袖珍版的時尚達人，真的可愛得讓人想抱緊處理。

其實Kanon本身是一名兒童模特兒，而媽媽也是時尚控，不時與媽媽一起穿上母女裝合照，幫可愛的女兒打扮，無疑是媽媽們的終極夢想。Kanon的穿著當中不乏日本的潮流元素，boyfriend 牛仔褸、hoodie、皮褸、橫間tee、百褶裙、pencil shirt、針織衫、碎花裙配西褲，而且有時還會配上不同的配件與髮型，例如太陽眼鏡、草帽、時尚小手袋、clutch、choker、大耳環、頭飾，有時如上班女生、有時如街頭少女、有時打扮得像日本貴婦，出色的穿搭功力真的叫你驚嘆，而且小小個子的她，穿上潮服，真的太可愛，忍不住想跟她偷偷師！

細細粒的Kanon是兒童模特兒，穿搭功力一流，加上可愛的表情，簡直是袖珍版的時尚達人！（點擊大圖）▼▼

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】