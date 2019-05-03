雀斑成恐懼　女生曾用十數支遮瑕失敗　學化日曬妝面對「不完美」

如果你長著圓臉，擁有一臉雀斑與內雙眼皮，你會認為自己是個美麗的女生嗎？還是忙著到美容院進行激光去斑療程、用盡所有能提升輪廓的瘦面產品、化妝時總以粗黑眼線放大雙眼？企圖修飾「不完美」成為「完美」。與其要隱藏真實的自己，何不反其道而行，美化所謂的「不完美」，成就更美的自己？ 每個樣子都是獨特而且不可取代的，01女生編輯部展開「擁抱不完美」系列，由三位編輯分別分享對自身的雀斑、內雙眼皮與圓臉的看法，善用這些普遍被認為是「不完美」的特點，化出三款特別是這類女生能駕馭的妝容，展現「不完美」的優勢，鼓勵女生欣賞自己與別不同的一面。 告訴你，擁抱自己，便是美。

文青女生Alice溫文靜謐，比起到海灘遊玩更愛窩在家中看書，而午後便是打理盆栽的愜意時刻。

「我覺得漂亮的女生，都是沒有雀斑的。」肌膚白哲無瑕、面尖、雙眼皮大眼睛，就是文青系女生Alice對美的定義。「沒錯，就是傳統的標準美。」再回看自己臉上的雀斑，曾經一度沮喪，甚至拒絕照鏡。

「男朋友曾經說，有雀斑的女生很可愛。但坦白說，如果可以選擇，我不想成為這種女生。年輕女生有雀斑可說是可愛，但一旦上了年紀，有雀斑就特別顯老。」儘管身邊人對她的雀斑不以為然，她還是把那些惱人的點點無限放大，成為心中的恐懼。「因為它們，我不喜歡照鏡，一看見，便覺得很討厭。」當她不再照鏡細看時，就當眼不見為乾淨，以逃避的方式令自我感覺良好，自欺欺人。

儘管身邊人對她的雀斑不以為然，她還是把那些惱人的點點無限放大，成為心中的恐懼。

隨成長，黑色素沈澱，雀斑有增無減，Alice大學時期便每日塗最強度數的防曬，外出戴帽又帶傘。試過用美白產品去斑，可是因為天生敏感肌，美白成分相對刺激性，用完便敏感，「有一段時，我嘗試用美白產品去斑，引起敏感便停用，好轉後又想再美白，用完又敏感…無限loop。最終其實都沒有改善。」又不敢做激光，用十多支遮瑕膏也遮不到臉上的雀斑，用厚粉底修飾，卻很快便浮粉。Alice氣餒，決定放棄。

逃避無法解決問題，恐懼令人失去自信，唯有面對與接受才能發現最美的自己。歐美流行的日曬妝，充滿活力與熱情感覺，不少女生為此在臉上塗添「偽雀斑」，當你在嫌棄自己的同時，卻成了別人眼中想要模仿的對象，完美不完美，在於觀點與角度，何不好好利用自身的特點成為特色？Alice學習一步一步地放下，將歐美風的日曬妝，調和成文青系風格，亦第一次不再遮掩雀斑，反而強化它們的存在。

獨特的五官構成一個人的面孔，每個人都有自己的吸引力。 Alice

按個人氣質 將歐美日曬妝變奏成：文青系雀斑日曬妝

將歐美日曬妝轉化成文青風，多了一份淡然的感覺。

雀斑女生予人感覺活潑好動，像是與炎夏陽光離不開關係。而文青女生則是溫文靜謐，比起到海灘遊玩更愛窩在家中看書，而午後便是打理盆栽的愜意時刻。把雀斑與文青的元素結合，化出文青系雀斑日曬妝，貫徹文青女生的淡然，又能展示雀斑所帶來的獨特模樣，塑造出更立體的個性美。

文青系雀斑日曬妝的重點在於打造「透薄底妝」與強調「日曬效果」，保留雀斑在肌膚上的質感，只在適量遮暇，更掃上帶珠光的粉色胭脂營造溫柔帶朝氣的臉龐。

把雀斑與文青的元素結合，化出文青系雀斑日曬妝，貫徹文青女生的淡然，又能展示雀斑所帶來的獨特模樣。

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策劃：Alice Lee, Tiffany Leung

化妝：Echo Wong

攝錄：Subo Sham, Kidman Jim, Jessie Wong

攝影：Michelle Wing

剪接：Jessie Wong

美術：Jet Ng



道具提供：FrancFranc

服裝提供：Muji