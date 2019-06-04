【她的私生活】OL輕鬆駕馭的「雙折包頭」　隨性又不失知性氣質

早前和大家分享了朴敏英在《她的私生活》中的職場穿搭，這次就分享一下最近因她而大熱的「雙折包頭」。這個造型百搭又親民，重點是操作簡單，「手殘黨」也能輕鬆完成，一起來學學這款髮型的綁法吧！

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這款「雙折包頭」是韓國最近最流行的髮型之一，看似複雜，但綁法其實非常簡單。髮型不僅適合慵懶的日常穿搭，搭配職場套裝又特別顯氣質，隨性而不失端莊，也讓整個人感覺更年輕和有精神。

「雙折包頭」既清爽又有別於單調的馬尾，夏天也不用害怕會大汗淋漓。（《她的私生活》劇照）

「雙折包頭」綁法簡單，僅需要1至2條橡筋就可以完成。若後腦勺或是頭頂較扁的人，建議先刮蓬髮根，可讓頭型看起來圓潤，或是在髮中至髮尾處先上點捲度，層次感會更明顯，既不無聊又表現出時髦的優雅氣質。

第一步：先把頭髮扎成耳低下馬尾

先把頭髮扎成耳低下馬尾。（YouTube影片截圖）

第二步：將馬尾往上折起之後，尾巴部分再向下折，然後再將兩個包包一起綁起來

將馬尾向上反折，大概在後腦勺下方。（YouTube影片截圖）

反折後手抓住低馬尾，用髮圈將兩個包包綁起來。（YouTube影片截圖）

第三步：綁好之後拉鬆微調，令形狀更漂亮

稍微調整包頭和後腦勺的蓬鬆度就完成了。（YouTube影片截圖）

「雙折包頭」隨性又不失氣質，是OL都能輕鬆駕馭的髮型。（YouTube影片截圖）

內容提供：瞌睡喵​

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【韓劇髮型】《她的私生活》熱爆髮型 「雙折包頭」日常上班必備​」​】

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