【夏天防曬推介】調色、抗衰老一應俱全　敏感肌該用哪一款？

夏日的陽光與紫外線非常的猛烈，所以防曬是非常重要的護膚步驟。

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市面上防曬產品眾多，有不同質地，部分更有提亮膚色、控油、妝前打底等功效。我在此為大家搜羅了10款好用且評分高的防曬，快來看看哪款適合你吧！

十、 SK-II Atmosphere CC Cream SPF50 PA++++

這款防曬其實是CC cream，色澤自然，能修飾微瑕及斑點，讓肌膚看起來更光滑，同時保護肌膚免受紫外線UVA及UVB傷害。

SK-II Atmosphere CC Cream SPF50 PA++++。（圖片取自：SK-II官方網頁）

九、 PAUL & JOE PROTECTING FOUNDATION PRIMER S SPF42 PA+++

產品質感輕盈，具備修正膚色及平滑肌膚的功效，可用作妝前底霜。

PAUL & JOE PROTECTING FOUNDATION PRIMER S SPF42 PA+++。（圖片取自：birchbox網頁）

八、 MiMURA SS Cover SPF20

這款具有美白功效，還能夠幫助填補毛孔及肌膚凹凸位置。而且不含香料、防腐劑以及着色劑，適合敏感肌。

MiMURA SS Cover SPF20。（圖片取自：ameblo網頁）

七、ELIXIR Whitening & Skin Care By Age Day Care Revolution SPF50+ PA++++

除了具有強效防曬功能，亦可以抑制黑色素形成，防止雀斑產生。含有美白活性成分，令肌膚更透亮。

ELIXIR Whitening & Skin Care By Age Day Care Revolution SPF50+ PA++++。（圖片取自：Kirei Station網頁）

六、 Mentholatum Sunplay Skin Aqua Tone-up UV Essence SPF50+ PA++++

薰衣草色的防曬能夠提升肌膚透亮度，打造白皙素肌，很適合黃皮膚的女生。產品的微細珠光閃粉則可以增加光澤感。

Mentholatum Sunplay Skin Aqua Tone-up UV Essence SPF50+ PA++++。（圖片取自：Lazada網頁）

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內容提供：瞌睡喵

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「10大好用防曬推薦！調色、防曬、抗衰老一應俱全」​】

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