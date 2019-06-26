【T恤穿搭】T恤不是隨便買就可以！揀得啱不只顯小臉　更改變氣質

夏日衣櫃必備的基本款T-shirt，不少人買了回家卻怎麼都搭配得不好看，這是因為挑錯了版型。我在這裏分享一下要選擇怎樣的基本款T-shirt吧！

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V領 vs 圓領

領口設計對於一件普通白色T-shirt十分重要，而大多數市面上都是圓領和V領的設計。若你在猶豫該選擇哪一款領口設計，可以先觀察自己的臉型再作決定。如果臉型和下巴較圓潤，可以選擇V領設計的弧形，這個小心思可以從視覺上延伸頭到頸的間距，乍眼一看就有小臉效果。如果你是瓜子臉或頸部較長，可以選擇圓領，避免V領。白T-shirt在眾多單品中特別適合夏天，舒適，簡單又百搭。配上一件牛仔褲就可以完成造型，出門全不費工夫。如果想稍微改變感覺，只要配上西裝外套，在辦公室中隨性但不隨便，更顯得幹練和率性。

V領T-shirt在領線上比圓領寬鬆，給人一種慵懶和瀟灑，鎖骨更顯出女性的魅力。如果想更突出女性迷人美，可以花一點小心機，在V領T-shirt內搭上蕾絲款內搭，或者繫上一條領巾，令簡單的V領T-shirt造型上增添巧思。

合身 vs 寬鬆

除了領口設計，尺寸也是一大要素。如果想要俐落清爽的感覺，合身的版型較適合你。而想顯得隨性、慵懶和自在，就應該選擇寬鬆的版型，但寬鬆版型的T-shirt，袖子也會較長，夏天時感到悶熱的話，就可以反摺一下袖子，使袖子的邊緣線條更立體，也不用整個袖子都黏着手臂。或者可以在衣角扭一個結，顯得活力和增添朝氣。

長版 vs 短版

長版的T-shirt絕對是懶人必備，膝上的長度可以當成簡單的連身裙，免了不少搭配上的煩惱。如果略嫌單調，可以在衣尾綁個結，令一件筆直的T-shirt連身裙頓時變得有簡單自然的曲線。如果是過膝款式，可以選擇在側邊有開岔的。這都可以在視覺上拉長被T-shirt遮蓋住的腿部比例。

長版T-shirt簡單來說就是一件懶人T-shirt，極膝的長度讓你在搭配上直接省去煩惱。(nakkoo555@Instagram)

如果你是嬌小的女生，擔心長版T-shirt只會顯得更矮，就可以選擇短版T-shirt。露腰的設計可以改變身型比例，顯得較高挑，而且也容易穿搭，配高腰褲、裙子也十分適合。

內容提供：瞌睡喵

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「四大類基本款必備T-Shirt，讓你舒適又時髦地度過炙熱的夏天！」​】

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