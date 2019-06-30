Loewe大象手機殼成話題作　小資女名牌產品第一步　定價親民選擇

小資女的第一件名牌單品不一定是Card Holder、鎖匙扣，Phone Case也是一個不錯的選擇。早前，Loewe創意總監Jonathan Anderson和品牌分別於Instagram發佈即將推出的來季新品：大象手機殼，引來一陣的討論熱潮。 不過，除Loewe外，你又知道其他品牌也分別持續推出過Phone Case嗎？未知，手機殼又能否成為你的第一件品牌產品？

Loewe即將推出的SS 20新品：大象手機殼。(loewe@Instagram)

Loewe的手機殼仍未於官網登場，但已帶來話題，相信絕對有它獨特的賣點。先是黑色以外，其中一個顏色為粉色，成功俘虜了一班女生的少女心，於外型方面也取材自Elephant Mini Bag設計，吸引了一直對大象袋情有獨鍾的人士。

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品牌一直堅持於西班牙製作手袋，而Elephant Mini Bag的起源則是當地的工匠利用製造手袋剩餘的零碎皮革以切割工藝，人手折疊出不同動物的形狀，直到最後創意總監Jonathan Anderson選擇專注於大象形狀，於是便造就了Elephant Mini Bag的誕生。

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Elephant Mini Bag亦是以全人手製作，由剪裁皮革，到折疊、上色、縫製都需要極細緻的手工才能完成，因此也成為了品牌的標誌之一。不過，即使顏色眾多，許多女生都對大象形設計的實用程度感到懷疑，於是忍手不購入。而是次品牌即將推出的大象手機殼也正正能增加它的客戶群，讓更多女生也能擁有一個Loewe經典大象設計的產品。

Loewe大象手機殼，你期待嗎？(loewe@Instagram)

準備入手iPhone Case的你，除了期待Loewe大象手機殼在香港開售和價格等細節，或能有更多的選擇：

Celine

Celine於3月份推出的iPhone Case也成功被讚賞。(okayuuui@Instagram)

自從踏入了Hedi Slimane的Celine時代，品牌的確注入了不少的創新度，由發佈第一個女裝系列時的大堆劣評至今，也看得出Hedi Slimane有做出功課，希望挽回失地。除FW19女裝系列被指帶驚喜外，品牌於3月份推出的iPhone Case也成功被讚賞。

iPhone Case價格為HK$2,400至HK$3,850，設有純黑仿蛇與仿鱷魚皮，在下方位置印上品牌Logo。另外，帶有皮帶設計的純黑和啡色兩款手機殼可加強手機殼的實用性，減低因滑手以致手機跌落的情況發生。手機殼走低調而中性的奢華路線，難怪即使低調於官網推出也能獲到大量討論，不過要留意手機殼只支援Iphone X 、 XS、XS Max。

Coach

Coach手機殼價格相對經濟。(coach.com)

如果沒太大的Budget，或可考慮Coach。手機殼除了設有印有品牌C字Logo的基本款式，也有較年輕感的矽膠款式、以及品牌標誌性之一的Rexy恐龍手機殼款式，由於不是以皮革製成，故價格也相對經濟，由HK$550至HK$950，三位數就能購買得到了。

「Rexy」這恐龍主角，自2015年秋季亮相，其後不斷貫穿於品牌不同系列的產品中，更曾有過不少的限定商品，為品牌加添玩味感，同時讓品牌更貼近年輕市場。幾乎每季都總能看到「Rexy」的出現，因此已見慣不怪，但出現於手機殼上還是第一次，立體的Rexy恐龍依附於黑色底殼上，你又喜歡嗎？

還有以下這些品牌的手機殼：