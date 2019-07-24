34歲李多熙新劇13年差姊弟戀　姐姐如何騷長腿　減齡卻不顯造作？

韓國大熱劇集《請輸入檢索詞WWW》，不但讓姊弟戀再次成為熱話，也令其中一位女主角李多熙討論度提升，全因她飾演的「車賢」，入門網站Barro的社交部長，性格暴力又可愛，成為劇中女神，34歲的她更與21歲的「年下男」李在旭飾演情侶，兩人差距13年，竟無違和感。 女神李多熙身高176cm，擁有模特兒的身材，是名副其實的「行走的衣架」。由於劇中以辦公室為故事背景，李多熙因而經常以smart casual的上班穿搭現身，而且時尚又不苦悶，而私下走穩陣小性感的風格，絕對值得參考。

34歲的李多熙更與1998年出生，現年21歲的「年下男」李在旭飾演情侶，絕無違和感。（dahee0315@instagram）

如何把西裝褸着得不正式？

一聽到「西裝褸」，可能已經定性為非常正式的穿搭風格，然而，李多熙用穿搭告訴女生並不是如此。李多熙在劇中出現了不同的西裝褸，有格子紋，也有不同亮色系的，有助營造不同風格的穿搭，但選擇西裝褸的重點一定要oversize，才可減卻正式的感覺。在日常時，可參考李多熙選擇不同亮色的西裝褸，如黃色、紫色、藍色，配搭T-shirt和牛仔褲，便可「中和」西裝褸的正式感，而且有減齡作用；在見客戶時，可穿着黑色oversize的西裝褸，並配搭一條格子tube dress，又或是tone on tone穿搭，時尚「霸氣」外露。

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告別苦悶的襯衫

襯衫是一款淑女和上班族必備的配搭單品，只要有一件襯衫，配搭簡單的下身，當天的穿搭已經非常亮眼。女生可以嘗試不同質地的襯衫，如雪紡、see-through等材質，甚至不同剪裁設計的，如公主袖、大蝴蝶結等少女喜愛的元素，都是李多熙在劇中會出現的襯衫，配一個清淡不俗的眼妝與橙紅或粉色的唇妝，一點也看不到歲月痕跡。由於襯衫已成為穿搭的主體，所以以淺色短褲、格子褲、吊帶褲和牛仔褲便可。

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私下服飾愛露長腿更顯高瘦

李多熙無論在劇中或劇外的穿搭一樣時尚好看。（dahee0315@instagram）

身高176cm的李多熙私下也是一個愛打扮的女生，雖然她經已34歲，但她與青春少艾一樣，愛穿露腿裝，瞬間減齡。

李多熙私下經常穿着白色短版連身裙或是oversize T-shirt，前者較淑女風，而且非常方便，只要配搭一個小手袋便可；後者帶點隨性，所以李多熙都會配搭不同的外套，讓造型提升，如把外套綁在腰間，同時突出腰部線條。但緊記淨色款是必須的，白色、灰色及卡其色等為首選，才能拿捏好「看起來青春卻不造作」的境界。

另外，就算冬天李多熙都不忘露腿，但她的露腿穿搭不會給人有刻意感覺，全因她會「拉上補下」，如穿着短裙和oversize的外套時多配以及膝長靴，只露出「絕對領域」即展現部份長腿，性感卻恰到好處。