Valentino聯乘Birkenstock掀熱話　影后領頭穿Arizona出席奧斯卡

夏日炎炎，除了衣着上要清涼，鞋款當然也要透氣，而涼鞋便是夏日最佳之選。 方頭涼鞋、透明PVC、穆勒鞋等，都是2019年大熱的涼鞋元素，除了這些少女風的元素，今年不得不擁有一對厚重Birkenstock 涼鞋款，就連香港OL最愛品牌之一Valentino也與Birkenstock推出聯乘系列，主角便是Birkenstock經典款式-- Arizona鞋，這對個性的鞋款迅速成為了社交平台的熱話。

Valentino與Birkenstock推出聯乘系列，系列當時首次在Valentino 2019-20秋冬男裝秀出現。 （birkenstock1774@instagram）

禮服配厚重涼鞋最新潮？

高端的Valentino與休閒的 Birkenstock是次破天荒聯乘，引起了一眾時裝精的注意，到底為甚麼會有這想法呢？Valentino創作總監Pierpaolo Piccioli表示：「無論您穿着甚麼服飾、屬於何種身份、性別或社會背景，也不論年齡、風格、有沒有潮流意識，都有它獨特的通用語言，都能是你的理想搭配。我喜歡」令Birkenstock的Arizona鞋再一次起掀熱潮。

Valentino的Arizona鞋共有兩款設計，一雙是VLTN字樣的黑白款式，另一雙是經典的VALENTINO 紅款式，非常有質感。而且是次的聯乘也想讓大眾對穿搭有新的概念，只要是喜歡的單品，女生也可以找到她個性化的穿搭風格，就像今年2月奧斯卡頒獎典禮上，影后Frances McDormand以一身紅色Valentino高級訂製服與穿上了黃色的Arizona鞋示人，造型非常獨特，有味道，引起一熱話。

影后Frances McDormand以一身紅色Valentino高級訂製服與穿上了黃色的Arizona鞋示人。（gettyimages）

熱潮也令不少明星開始喜愛Arizona鞋：

Birkenstock也適合淑女穿搭？

透過Valentino在廣告中演繹的Arizona鞋，Birkenstock不再局限於休閒服裝，就連穿着女人味重的禮服、小洋裝也非常適合，而且Birkenstock可突出雙腿最瘦的腳眼位置，視覺上會令雙腿更瘦更筆直，女生一定喜歡。

不少外國的女生都會以小洋裝配上一對黑、白或銀色的Birkenstock，方便又舒適，是旅行時最佳穿搭，女生也可拿一個今年流行的藤織袋，增添度假風。如果想走時尚風，可以配簡單淨色上衣，下身挑選一條絲質的長裙，配一個小皮袋，頓時完成淑女穿搭。

+ 4 + 3 + 2

Birkenstock是淑女的新穿搭拍擋，但同時也是休閒的老拍擋，一件淨色上衣，配一條牛仔褲經已可以出門，如果你想更時尚更型格，不妨可以以套裝，又或挑戰今年大熱的單車褲，名模Gigi Hadid也是以Birkenstock配單車褲出席活動，如果你想從入門的時尚打扮入手，可參考Janice Man以全黑示人，腳上踏一對黑色的Birkenstock。